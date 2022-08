Begoña García Bernal visita la zona afectada por el incendio de Las Hurdes

La consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, Begoña García Bernal, ha visitado este viernes la zona afectada por incendio de Las Hurdes y se ha reunido con los alcaldes de los municipios afectados.

Así pues, durante el encuentro, al que también ha asistido el director general de Política Forestal, Pedro Muñoz, la titular extremeña de Territorio ha informado del Plan de Acción que se va a desarrollar en las Zonas de Actuación Urgente, es decir, en aquellas en las que sea preciso adoptar medidas de conservación o de restauración inmediata después de haber sufrido una catástrofe o desastre natural.

Según ha recordado la Junta en una nota de prensa, con fecha 11 de julio de 2022 se originó un incendio forestal que afectó a una superficie de 3.323,23 hectáreas en los términos municipales de Ladrillar y Nuñomoral, dándose por estabilizado el día 18 de julio y por controlado el 19 del mismo mes, actualmente está extinguido.

Asimismo, el incendio ha afectado, en cuanto a superficie arbolada a casi 2.000 has de pino resinero, entre masas puras y mixtas con otras especies (encinas, castaños, madroños, etc.), 163 has de encinares y otras 170 de masas mixtas de frondosas, y casi 800 has. de matorrales (principalmente brezos) o sin vegetación.

Por tanto, a partir de ahora se iniciarán una serie de trabajos incluidos dentro del Plan de Actuación, gracias al cual se van a clasificar los terrenos, determinar las actuaciones, así como establecer su prioridad, con la finalidad de evitar los procesos erosivos, para lo que "se priorizarán" los trabajos en las zonas con fuertes pendientes con toda la vegetación quemada.

Y es que, según García Bernal, al estar declarados de Utilidad Pública, los trabajos los realizarán las administraciones a su cargo y por procedimiento de emergencia.

De hecho, algunas de estas labores son la retirada de la madera quemada o su corta y saneamiento en caso de especies que broten de cepa o raíz (matas de encinas y alcornoques, eucaliptos, etc.), y la reducción de los procesos erosivos consecuencia de la pérdida de la cubierta vegetal que causarán la escorrentía de lluvia el próximo otoño en el arrastre del suelo, nutrientes y el banco de semillas disponible después del incendio.

Pero también, la mejora y recuperación de pistas forestales y otras infraestructuras. En este punto, se trabajará en el mantenimiento de pistas forestales en la zona afectada por el incendio, que consistirá en el refino y planeo, la construcción de pasos de agua, embocaduras y badenes a lo largo de aproximadamente 63 km de pistas.

Otras acciones son la recuperación de infraestructuras afectadas por el incendio como cerramientos, abrevaderos u otras infraestructuras dañadas en terrenos forestales, o el tratamiento selvícola (post-incendio), diferenciando principalmente si se trata de especies pináceas o frondosas, cuya diferencia principal es la capacidad de rebrote.