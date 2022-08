Sumiller José Polo, de Atrio Cáceres, recibirá Gueridón Oro de San Sebastián Gastronomika

Ep



El sumiller José Polo, del restaurante Atrio de Cáceres, recibirá el Gueridón de Oro del Congreso San Sebastián Gastronomika-Euskadi Basque Country 2022, que se celebrará del 2 al 5 de octubre en el Palacio Kursaal de la capital guipuzcoana.



En un comunicado, los organizadores de San Sebastian Gastronomika-Euskadi Basque Country han señalado que José Polo recibirá el Gueridón de Oro, galardón que distingue la mejor atención en sala.



Polo, que comanda Atrio junto al chef Toño Pérez, es el responsable de la bodega del restaurante extremeño, considerada como "una de las más espectaculares que se pueden encontrar en el mundo, con más de 40.000 botellas y unas 2.700 referencias distintas".



San Sebastian Gastronomika-Euskadi Basque Country también reconocerá con el premio Pau Albornà, que destaca la labor periodística en la promoción de la cultura gastronómica, a Sarah Jean Evans, escritora y periodista inglesa experta en vinos españoles y de Jerez, Master of Wine, subdirectora de BBC Good Food, fundadora de Academy of Chocolate y cuarta mujer en conseguir la Gran Orden de Caballeros del Vino.



Evans, que lleva la sección de vinos de España en Hugh Jonhson Guide, es una de la mayores expertas en vinos del mundo. Por otro lado, el Congreso contará con los cocineros británicos de fuera de Londres Roberta Hall-McCarron, del restaurante The Little Chartroom, en Edimburgo; Daniel Clifford, del restaurante MidSummer House, de Cambridge, con dos estrellas Michelin; y Simon Rogan de L'Enclume de Cartmel, con tres estrellas en la guía roja.



Cocineros de diferentes comunidades radicadas en el Reino Unido que explicarán sus experiencias y la idiosincrasia de una cocina que se ha ido enriqueciendo históricamente por su relación con países que forman parte de la Commonwealth, como India o Pakistán, o de aportaciones de las cocinas francesa, china, italiana o turca.



Los chefs españoles Quique Dacosta, Ricard Camarena, Oriol Castro y Eduard Xatruch, Benito Gómez, Lucía Freitas, Nando Jubany, Begoña Rodrigo o Albert Adrià también estarán en San Sebastián junto con responsables de otras cocinas del mundo como el chef peruano Gastón Acurio y el cocinero argentino Pablo Rivero.