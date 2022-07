Cs critica que el Patronato del Parque de Monfragüe "pase" de los incendios

El portavoz de Ciudadanos Extremadura, David Salazar, ha criticado que el Patronato del Parque de Monfragüe "pase" de los incendios, que todavía siguen vivos en el citado parque, al no incluir en el orden del día del pleno de este martes algún punto para analizar este "gravísimo" incendio forestal.

Así pues, el portavoz de la formación liberal ha explicado que a día de hoy, aunque controlados, "siguen existiendo incendios activos en el parque" al tiempo que ha recordado la gravedad de los ocurridos hace solo unos días, tras lo que ha lamentado que "sin embargo, en el pleno que se celebra este martes no hay ni un solo punto que recoja estos hechos", ha lamentado.

A su vez, Salazar ha incidido en que "esto es lo que les importa a las instituciones y a la directora del parque unos hechos tan graves, que han afectado a varias hectáreas y vecinos de la zona y que han quemado una de nuestras más importantes joyas naturales".

Una situación "inadmisible", a su entender, motivo por el cual ha anunciado que el Grupo Parlamentario Ciudadanos solicitará la creación de una Comisión de Investigación en la Asamblea de Extremadura, que ha confiado que "esta vez el PSOE no vete porque el Parque de Monfragüe no es suyo, es de todos los extremeños", ha recalcado.

A este respecto, Salazar ha insistido en que su formación ya viene denunciando ciertas "irregularidades" que se llevan produciendo en Monfragüe desde hace meses, entre ellas la posibilidad de que se produjera un incendio debido al "estado de abandono" en el que se encuentra, según informa Cs en una nota de prensa.

"No entendemos que el incendio que tuvo en vilo a Extremadura y a España durante dos noches y tres días y que obligó a evacuar a los vecinos de Casas de Miravete, Higuera de Albalat y Romargordo no tenga cabida en el pleno del Patronato y que no sea prioritario para sus dirigentes", ha criticado el portavoz de Cs.

Finalmente, Salazar ha incidido en que "se trata de un incendio que ha tenido graves consecuencias y habrá que analizarlas y evaluarlas para encontrar soluciones cuanto antes", ha sentenciado.