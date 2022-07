Ayuntamiento Cáceres abre plazo para solicitar uno de los 64 huertos de ocio municipales

El Ayuntamiento de Cáceres ha abierto el plazo para solicitar alguno de los 64 huertos de ocio que pone a disposición de los cacereños para la campaña 2022/2023 para que puedan cultivar sus productos en estas parcelas municipales, situadas principalmente en las inmediaciones de la Ribera del Marco.

Así, el plazo de matriculación para el taller 'Huertos de ocio' de la Universidad Popular (UP) será los días 14 y 15 de julio para los hortelanos que deseen renovar la concesión de su parcela y que no hayan cumplido los 4 años de ocupación. La solicitud se deberá rellenar en la secretaría de la UP en horario de 9,00 a 12,00 horas.

Los días 20 y 21 de julio será el plazo de matriculación para las personas que deseen un huerto por primera vez, y la adjudicación de plazas se hará por orden de matriculación hasta completar el número de plazas vacantes.

Y el 25 de julio será el plazo de matriculación para los hortelanos que habiendo participado en el programa durante más de cuatro años deseen seguir en él. Se adjudicarán las plazas de las parcelas vacantes por sorteo, por un año, primero tendrán opción los de cinco años y así sucesivamente.

La asignación de los huertos se realizará durante el mes de septiembre, y la ocupación de parcelas está previsto que sea efectiva el 3 de octubre, según ha explicado la portavoz del Gobierno del Ayuntamiento de Cáceres, María José Pulido.

RED DE INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES

En materia deportiva, Pulido ha informado de que la Concejalía de Deportes ha abierto el plazo para la reserva anual de la Red de Instalaciones Deportivas Municipales para la temporada 2022-2023.

Las instalaciones disponibles para la próxima temporada son los pabellones 'Juan Serrano Macayo', 'Moctezuma', 'San Jorge', 'Teodoro Casado Sánchez' (El Vivero), 'Aldea Moret', Complejo Deportivo 'Maestro Kim' (Mejostilla), Campo de Fútbol 'Sergio Trejo' y dentro del Complejo Deportivo 'Rafael Bernal', el campo de fútbol 7.

El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el inicio de la temporada. Las entidades deberán formalizar su reserva a través de la sede electrónica del Ayuntamiento, en el trámite 'Solicitud de uso de Instalaciones Deportivas Municipales por temporadas completas'.

En materia de juventud, la portavoz ha indicado que el horario de apertura y uso del Espacio de la Creación Joven (ECJ), ubicado en el antiguo molino de la Ribera del Marco, se modifica con motivo del verano.

El horario del 4 de julio al 2 de septiembre será de lunes a viernes, por las mañanas de 8,00 a 15,00 horas y por las tardes de 17,00 a 22,00 horas. No obstante, queda abierta la opción de solicitudes por parte de las entidades y grupos de jóvenes para el uso en fines de semana, que deberán formalizar su reserva a través del correo electrónico del EPJ.

"El cambio de horario responde a el uso de otros veranos y las necesidades de los jóvenes, teniendo también en cuenta las condiciones climatológicas de nuestra ciudad", ha incidido la portavoz.