CCOO alerta la "situación insostenible" de los profesionales en el Hospital Campo Arañuelo

La Sección Sindical de CCOO ha alertado la "situación insostenible" en las que están desarrollando su trabajo los profesionales del Hospital Campo Arañuelo de Navalmoral de la Mata.

Así, el sindicato señala que a fecha de hoy, hay 64 pacientes ingresados por todo el Hospital dependientes de una u otra forma del Servicio de Medicina Interna, y aún así la Gerencia y la Dirección de Enfermería "pretende, como todos los años, cerrar durante los meses de verano una planta de Medicina Interna, denominada Corta Estancia, a partir del próximo 1 de julio".

En ese sentido, alerta de que "a pesar de la saturación" del Hospital Campo Arañuelo, la Gerencia el 1 de julio cerrará la planta de Corta Estancia "para hacer méritos ante los Servicios Centrales", y añade que la "excusa" que se plantea este año es la de arreglar los circuitos de oxígeno.

En este sentido, explica el sindicato que al tener entre 12 a 14 camas menos, esos pacientes deben ser distribuidos en la planta de Especialidades Quirúrgicas y Materno-Infantil dificultando el objetivo de atender a sus propios pacientes.

Por otra parte, se pretenden abrir quirófanos en verano, pero "si no hay camas en Especialidades Quirúrgicas, hay que preguntarse cuántas operaciones se van a suspender", señala CCOO en una nota de prensa en la que apunta que de hecho, "ya se están suspendiendo operaciones debido a esta situación durante esta semana".

A esto se añade que cierran por las tardes en verano el Hospital de Día, donde van los pacientes de Cirugía Mayor Ambulatoria.

Ante esta situación, CCOO subraya que "no se está teniendo en cuenta que están aumentando los ingresos de los pacientes con Covid", por lo que ha criticado la "irresponsabilidad de la dirección", que a su juicio parece "no ser consciente de que esta situación anómala es suficiente para no agravarla más con el cierre de una planta".

A este respecto, asegura que los directivos llevan al Hospital de Navalmoral de la Mata a una "situación insostenible", por lo que CCOO reitera que "deben ser cesados, porque no se puede ser pirómano y bombero a la vez", y añade que a esta situación "lamentablemente, se une la gestión de la Dirección de Enfermería obediente con la Gerencia y que poco defiende a la enfermería y a las TCAES".

Finalmente, CCOO señala que ha puesto esta situación en conocimiento del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, para que realice una evaluación de riesgos psicosociales de los trabajadores afectados ante esta situación y advierte de que llevará esta situación "a todas las instancias que sea necesario", concluye.