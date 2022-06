Luz verde a Presupuestos Cáceres 2022 con apoyo PSOE, UP, Amores y abstención de Bohigas

Ep

La Comisión Informativa de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Cáceres ha aprobado este jueves de manera inicial los Presupuestos para 2022 con los votos del PSOE, Unidas Podemos, el concejal no adscrito Teófilo Amores, y la abstención del concejal de Ciudadanos (Cs), Antonio Bohígas. El Partido Popular, la concejala de Cs Raquel Preciados y el concejal no adscrito Francisco Alcántara han votado en contra.



Los presupuestos municipales para este año ascienden a 75.480.799 euros y se llevarán al Pleno la próxima semana, en una sesión extraordinaria que se celebrará el miércoles, día 29.



La concejala de Economía, María Ángeles Costa, ha destacado que "es un presupuesto equilibrado y expansivo". Así, ha recordado que en 2019 al comienzo de la legislatura el presupuesto no llegaba a los 69 millones de euros, y ahora ya supera los 75, "a lo que hay que añadir, ya que no se recogen, el plan de empleo local por más de 3 millones de euros y los fondos de recuperación".



Los impuestos directos superan los 35 millones, frente a los casi 32 del año pasado, lo que supone un incremento de casi el 10%, y "que servirán para poder llevar a cabo inversiones en la ciudad y apoyar a quienes más lo necesitan", ha dicho Costa. Los impuestos indirectos suponen casi 5 millones de euros.



Las tasas y otros ingresos son casi 10 millones de euros, con un incremento del 4% respecto al año anterior; las transferencias corrientes suponen casi 23 millones de euros; y las transferencias de capital 2 millones de euros.



En cuanto a los gastos, los de personal se elevan a 27 millones de euros; los corrientes casi 28 millones, lo que supone un incremento del 10%; y las transferencias corrientes 13,9 millones, que se han incrementado en más de un 6% ya que "ha aumentado la aportación a los organismos autónomos pensando en las familias más vulnerables, la formación, la juventud, y el deporte. Y también se ha incrementado la cuantía a Valdesalor".



Las inversiones tienen una dotación de 4 millones para atender a las necesidades de la ciudad tanto en materia de infraestructuras, accesibilidad, y "para hacer una ciudad mejor para los cacereños y cacereñas".



"Se ha incrementado la dotación presupuestaria en todas las áreas del Ayuntamiento", ha resaltado, "y seguimos apostando por dos sectores muy importantes en la ciudad como son la cultura con un incremento de casi el 14% en su presupuesto, y el turismo con un incremento del 28%".



Según Costa se trata de un presupuesto en el que se tienen en cuenta las necesidades de la ciudadanía, "para apoyar a quienes peor lo están pasando por la crisis, con inversiones para seguir mejorando nuestra ciudad y todos sus barrios, para seguir mejorando servicios que se prestan a la ciudadanía, y con una apuesta por el medio ambiente, el turismo y el comercio", ha resaltado.



MODIFICACIONES DE CRÉDITO



Asimismo, la comisión ha aprobado dos modificaciones de crédito por un importe total de 9.463.211 euros; una de ellas por importe de 9.071.704 euros (aprobada con los votos a favor de PSOE, Unidas Podemos, y el concejal no adscrito Teófilo Amores; en contra de PP y la concejala de Ciudadanos Raquel Preciados; y la abstención del concejal de Ciudadanos, Antonio Bohigas) y la segunda por 391.507 euros (aprobada por unanimidad) ambas con cargo al remanente de tesorería que es de 13,3 millones de euros.



En la primera modificación entre otras actuaciones a llevar a cabo se incluye la creación de un parque público de viviendas municipales, con 1,5 millones para la adquisición de viviendas, y que forma parte del acuerdo suscrito con el Grupo Municipal Unidas Podemos para la aprobación de los Presupuestos de 2022.



También se contempla 1 millón para la rehabilitación de viviendas municipales en Aldea Moret, y 170.00 euros para mejoras en accesibilidad en Llopis Ivorra, a fin de cumplir la Ordenanza de Accesibilidad y las normativas autonómicas y estatal.



La restauración de bancos en el Paseo Alto, alcorques en la calle Gil Cordero, y la mejora de la conectividad en la Ribera del Marco con la adquisición de un inmueble para mejorar el paso peatonal del área de la calle Caleros, Villalobos y Tenerías, son otras de las iniciativas que se realizarán.



En la modificación de crédito por 391.507 euros, se incluye un parque de juegos infantiles en Los Castellanos por un importe de 150.000 euros.