PP asegura que el Gobierno de Cáceres "está agotado" y "vive en una realidad paralela"

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Cáceres ha criticado al equipo de Gobierno y su gestión en estos tres años de legislatura, porque "vive en una realidad paralela" y "muy alejado de los vecinos", además de ser "un gobierno conformista que no alza la voz" y "un gobierno agotado al que le falta empatía y le sobra incapacidad para afrontar los retos de Cáceres y los cacereños".



Así lo ha señalado el portavoz municipal, Rafael Mateos, quien ha indicado que en estos tres años de legislatura se han visto "las carencias" del Gobierno de Luis Salaya y, si bien la primera mitad de la legislatura ha estado marcada por la pandemia, "a día de hoy ya no existen excusas, y es ahora cuando se ha demostrado la falta de capacidad de gestión de Salaya y su Gobierno".



"Se nos está vendiendo récord en cifras que no son sino una recuperación de la situación previa al Covid", ha destacado el portavoz, que ha añadido que "es bueno para Cáceres, pero ni novedoso ni excepcional".

Un ejemplo son los datos de turismo de abril, calificados como 'históricos' por el Gobierno pero que no hacen sino acercarse a los de abril de 2019, ya que en 2022 hubo 31.262 turistas visitantes frente a los 33.593 del año 2019.



Mateos ha criticado el "excesivo triunfalismo" del Ejecutivo local en este asunto y, aunque reconoce que el turismo es quizá a día de hoy el principal motor de la economía de la ciudad, todavía está marcado por una serie de limitaciones y miedos de la población a realizar grandes viajes y a salir al extranjero.



"Y el turismo necesita una mayor atención por el Gobierno de Salaya, necesita dotación presupuestaria y llevarse a cabo siguiendo los consejos de los profesionales del sector de la ciudad", ha apuntado el portavoz 'popular', que ha hecho balance este lunes de la legislatura junto a otros concejales de su grupo.



CAOS EN ECONOMÍA



"Pero si algo está marcando la legislatura completa es el caos en el área de Economía, y este año el Ayuntamiento aprobará, si los aprueba, los presupuestos más tardíos de su historia", ha dicho Mateos en alusión a la gestión de la concejala María Ángeles Costa.

En este sentido, ha recordado que estaba previsto que hoy se celebrara la Comisión de Economía y el próximo lunes día 27 el Pleno para su aprobación, pero finalmente la comisión no se ha convocado, lo que supondrá un nuevo retraso.



Por ello, Mateos se ha preguntado que si tienen los votos, porqué no se han convocado ni la Comisión ni el Pleno, máxime cuando la concejala, en el debate sobre la moción que presentó el PP en el Pleno, dijo que "Cáceres necesitaba de forma urgente unos presupuestos".



También ha indicado que ha sido el año en que más tarde se han dado las subvenciones a pymes y autónomos, y "algunos aún no la han recibido".

Tampoco está ejecutado "ni un euro" del crédito de 8 millones de euros que se solicitó y "se ha cargado el Mercado de Navidad", además de "ser incapaz de afrontar el traslado del mercado de los miércoles y pretende dejarlo para la próxima legislatura" .



LOS FONDOS EUROPEOS LLEGAN TARDE



Respecto a los fondos europeos, otro de los asuntos que el Gobierno local ha tomado por bandera, Mateos ha señalado que "están llegando tarde, de forma ineficaz a las empresas y los ciudadanos, no solo de Cáceres sino del país". Además no se ha ejecutado "ni un solo euro" de los fondos Next Generation del Plan de Recuperación.



"Lo importante no es obtener fondos, sino gestionarlos, y pedimos que se gestionen", ha dicho Mateos, al tiempo que ha recordado que el grado de ejecución de los fondos Edusi conseguidos en la anterior legislatura están en un grado de ejecución que no llegaban al 60%, y en diciembre de 2023 finaliza el plazo para la justificación por lo que "seguimos corriendo el grave riesgo de tener que devolver parte de esos fondos.



Además, ha recordado que este 2022 ha sido el primer año sin restricciones en el que se han recuperado eventos pero "hemos tenido la peor Feria de San Fernando en décadas, sin festejos taurinos, sin conciertos y sin programación específica para los niños y los mayores en la Caseta Municipal", ha dicho, así como un concurso hípico en unas instalaciones "bochornosas" porque no se destinaron fondos para adecentarlo.



"Es un equipo de Gobierno que no es capaz de ofrecer respuestas a las necesidades de la ciudad ni sacar adelante sus compromisos", ha incidido, en alusión al área de la Policía Local, que "está abandonada" porque "no han sido capaces de adjudicar el renting de los vehículos, ni solucionar los problemas con las comunicaciones, la falta de medios materiales, la implantación de un nuevo cuadrante, la apertura de las oficias en Aldea Moret, o la puesta en funcionamiento de la Agrupación de Protección Civil".



En infraestructuras, "están siendo unos años perdidos para la ciudad", ha dicho Mateos que ha recordado que el vial de conexión entre Macondo y El Junquillo aún no se ha finalizado; los presupuestos participativos no se ejecutan y se van acumulando año tras año; y otras actuaciones que se han finalizado ya presentan deficiencias como la Casa de Cultura Rodríguez Moñino; o el Centro Cívico de Santa Lucía que "paralizaron cuando llegaron al gobierno y todavía no es una realidad".



En cuanto al área de Deporte, ha recordado que "por primera vez se quedaron sin celebrar un año las Escuelas Deportivas", y después comenzaron con más de un mes de retraso, con disciplinas importantes que se perdieron como natación o equitación.



"Un gobierno conformista que no alza la voz y que prefiere ser un buen socialista antes que ser un leal a los cacereños; que se entera tarde del 'no' al aeródromo y que no ha hecho nada para defender esta infraestructura, y una segunda fase de la Ronda Sureste que no será una realidad esta legislatura", ha subrayado Mateos.



Por todo ello, ha criticado que el Gobierno local de Luis Salaya "está permanentemente perdido en los anuncios" y "no afronta las realidades y necesidades de los cacereños". El portavoz ha aprovechado su comparecencia para felicitar a sus compañeros del PP de Andalucía "por el magnífico resultado en las elecciones de ayer domingo".