La subida de impuestos centra el Pleno del Ayuntamiento de Cáceres

La subida del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), que se ha aplicado este 2022 en Cáceres tras la modificación de la ordenanza fiscal, ha centrado el Pleno ordinario de junio que se ha celebrado este jueves y en el que se ha debatido y rechazado una moción del PP para revertir la "desorbitada" subida de impuestos que, a su juicio, está afectando a la economía de los ciudadanos y de las empresas cacereñas.



La moción ha sido rechazada con los votos de PSOE, Unidas Podemos y el concejal no adscrito Teófilo Amores, que fueron los que apoyaron el pasado mes de septiembre la modificación de la ordenanza que dio lugar a la subida de los citados impuestos que ya se han puesto al cobro con el incremento aprobado.



En el debate, la concejala de Economía, María Ángeles Costa, ha defendido que la subida ha sido proporcional a la situación económica de cada familia, ya que "el que se puede permitir un vehículo más caro o una vivienda más cara es porque tiene una capacidad mayor", ha dicho, al tiempo que ha reiterado que el incremento del IBI ha sido proporcional al valor catastral de la vivienda.



"Somos conscientes de que esta medida no iba a ser popular pero aspiramos a tener mejores servicios en la ciudad, ayudar a las familias que lo necesitan y llevar a cabo las obras que necesita la ciudad", ha justificado la concejala en alusión a que esto ha permitido un incremento en la recaudación para mejorar los servicios.



Sin embargo, el concejal no adscrito Francisco Alcántara ha reprochado al Gobierno local su "incapacidad" para gestionar los recursos del ayuntamiento, ya que las cuentas de 2021 presentan un superávit porque, ha recalcado, "son incapaces de gastar el dinero que tienen y en vez de inyectarlo en la ciudad lo que hacen es elevar la carga fiscal de las familias y las empresas".



En esta misma línea, el portavoz del PP, Rafael Mateos, ha defendido la moción presentada por su grupo porque la subida de unos 40 euros en el IBI afecta a "una inmensa mayoría de los cacereños" y el incremento "es especialmente dañino para los empresarios", que han experimentado una subida superior al 42%, lo que ha calificado como "un auténtico atraco".



"Pedimos que se revierta esa desorbitada subida y que se bonifique a los empresarios en 2022", ha asegurado Mateos, que ha apostado por una bajada de impuestos para que el dinero esté en el bolsillo de los cacereños.



Desde las filas de Ciudadanos (Cs), su portavoz Raquel Preciados, ha defendido también una bajada fiscal ante la "asfixia" que sufren las familias cacereñas y las empresas tras la pandemia y ahora con la subida de los precios. Preciados ha abogado buscar otras vías para aumentar los ingresos de las arcas municipales y considera adecuado recuperar el gravamen previo a la modificación realizada por el Gobierno local.



Por su parte, Unidas Podemos (UP) y el concejal no adscrito Teófilo Amores han vuelto a alinearse con el PSOE para sumar los 13 votos necesarios para rechazar la moción del PP.



El concejal de UP Raúl Martín ha explicado que la subida media del IBI ha sido de 27 euros anuales y la del rodaje de vehículos de 13 euros por lo que su grupo "cree en la intervención pública porque han permitido aumentar los ingresos y gracias a ello abordar políticas en beneficio de la mayoría".



Finalmente, Teófilo Amores ha lamentado la pretensión del PP que había valorado la posibilidad de que el concejal votara a favor de la moción. "Han incorporado ese reclamo buscando conseguir unos centímetros en los periódicos y unos minutos en la emisoras", ha concluido.