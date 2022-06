Los organismos autónomos del Ayuntamiento de Cáceres aprueban sus presupuestos para 2022

Ep.

Los consejos rectores de los cuatro organismos autónomos del Ayuntamiento de Cáceres --Universidad Popular, Instituto Municipal de Asuntos Sociales (IMAS), Instituto Municipal de Deportes (IMD) e Instituto Municipal de Juventud (IMJ)-- han aprobado este miércoles sus presupuestos para este año 2022, que ascienden a un total de 8,66 millones de euros, de los que casi la mitad (4,2 millones) pertenecen al IMAS.



Se trata del paso previo antes de que sean aprobados en la Comisión de Economía, junto al presupuesto global del Ayuntamiento, para después pasar por el Pleno donde quedarán aprobados de forma inicial en la sesión extraordinaria que se celebrará el lunes 27 de junio.



Los presupuestos de los organismos autónomos han sido aprobados con los votos a favor del PSOE, Unidas Podemos y del concejal no adscrito Teófilo Amores. En contra han votado el PP, los concejales no adscritos Francisco Alcántara y Mar Díaz, y la concejala de Ciudadanos, Raquel Preciados, mientras que el otro concejal de la formación naranja, Antonio Bohigas, se ha abstenido.



El IMAS contará este año con un presupuestos de 4.212.999 euros (de los cuales el presupuesto inicial es de 3.988.999 a los que se incorporan 224.000 del superávit), lo que supone un crecimiento del 4,05% respecto a 2021. A este hay que sumar los gastos de personal que no están incluidos en el presupuesto del IMAS sino en el presupuesto del ayuntamiento y otras subvenciones que llegan desde la Junta de Extremadura, que ascienden a 1.184.000 euros, lo que hace que el presupuesto total supere los 5,3 millones de euros.



"Con ello estamos proporcionando recursos suficientes para luchar contra la pobreza en nuestra ciudad y ayudando a las familias más vulnerables", ha destacado la concejala de Asuntos Sociales, María José Pulido.



Entre las acciones previstas están las prestaciones de emergencia social, a las que se destinan 995.000 euros; subvenciones a diversas entidades como Cáritas Diocesana para ayudar a las personas sin hogar; el servicio de ayuda a domicilio y el de teleasitencia; el proyecto piloto de promoción de la autonomía para personas mayores o dependientes que residan en Llopis-Ivorra, Las 300 y el Espíritu Santo, y otros programas como el de catering para apoyar a las personas mayores.



Pulido ha recordado que, a lo largo del año, no se ha cerrado ninguna convocatoria de ayudas, por lo que se ha estado utilizando el superávit del año 2021 para tener en marcha toda la actividad del IMAS tanto a subvenciones como a organizaciones, familias, ayudas directas, etc.



Por lo que se refiere al Instituto Municipal de Deportes (IMD), el presupuesto para este año es de 1.068.343 euros. En lo referente a las actividades que se llevan a cabo, se van a mantener los servicios y actuaciones habituales y "se van a mejorar", según ha indicado la concejala de Deporte, Paula Rodríguez.



El plan estratégico de subvenciones va a contar con un presupuesto de 683.500 euros, con 175.000 euros para promoción del deporte base, lo que supone un incremento de 10.000 euros respecto a 2019. Hay dos convocatorias en régimen de concurrencia competitiva para eventos deportivos y deportistas individuales; y los convenios que se firman con los diferentes clubes que participan en ligas regulares y que llevan el nombre de Cáceres por donde juegan, con grandes éxitos deportivos.



Hay que tener en cuenta que el presupuesto del IMD no incluye las acciones en materias de mejora y mantenimiento de las infraestructuras deportivas, "con lo que en realidad la inversión que se lleva a cabo en materia deportiva es aún mayor", ha señalado Rodríguez.



MÁS DINERO PARA JUVENTUD



En cuanto al Instituto Municipal de Juventud (IMJ) contará con un presupuesto de 298.625 euros, con lo que se incrementa en 70.000 euros respecto al de 2021, que fue de 228.605 euros. En cuanto al plan estratégico de subvenciones, contará con 96.500 euros "para seguir ahondando en uno de los objetivos de la Unión Europea en materia de políticas de juventud, la participación, acompañando a las entidades y al movimiento asociativo juvenil", ha detallado la concejala.



Se cuenta con dos líneas de subvenciones en concurrencia competitiva, 30.000 euros destinados a las entidades juveniles y 18.000 a dos becas de comunicación. Se mantienen las subvenciones nominativas para el Consejo Local de la Juventud, la Fundación Rebross y la Liga Española de la Educación y la Cultura Popular.



Como novedad este año el plan estratégico de subvenciones se complementa con la parte de la estrategia Edusi que destinará 200.000 euros para la dinamización del corredor medioambiental del Parque del Príncipe mediante un programa dirigido a jóvenes. Esta inversión tiene carácter bianual, con lo que este año se presupuesta una primera parte y al que viene la restante.



En cuanto a la Universidad Popular (UP), el presupuesto para este año asciende a 1.544.111 euros, lo que supone un incremento importante respecto al de 2021, que fue de 1.286.619 euros, sobre todo por las partidas que tienen que ver con la cofinanciación de proyectos europeos. La partida más importante es la de personal y para descargar el propio presupuesto, las inversiones y algunos gastos se cargarán al remanente.



La UP continuará desarrollando los talleres abiertos y el Aula de la Tercera Edad, y se acometerá alguna mejora en los huertos de ocio, además de proporcionar suministros suficientes para las actuaciones de formación para el empleo que hay conveniadas con el Sexpe.



Se seguirá con el convenio con Instituciones Penitenciarias para que los reclusos que lo soliciten realicen trabajos en beneficio de la comunidad; así como con la educación básica de adultos y con los programas de la institución que promueven el conocimiento de las tradiciones cacereñas.