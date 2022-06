El centro budista en Cáceres comenzará con instalación del pabellón de Nepal en Expo Milán

Ep.



La Fundación Lumbini, promotora de la construcción de un centro budista en Cáceres, ha solicitado permiso para instalar en el cerro Arropé el pabellón que Nepal llevó a la Expo de Milán (Italia) en 2015, como arranque del proyecto hasta que se modifique la protección medioambiental como Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) que permita desarrollar la iniciativa en toda su plenitud.



Así lo ha confirmado este miércoles el alcalde de Cáceres, Luis Salaya, que ha calificado la propuesta como "muy interesante" ya que se trataría de una instalación temporal compatible con la ZEPA que albergaría un centro de interpretación del budismo.



Antes de esta idea se había planteado otra instalación pero "era muy grande y demasiado agresiva con el terreno", ha indicado el regidor cacereño, por lo que se descartó porque "era prácticamente seguro que no iba a ser compatible con los usos de la SEPA".



Entonces se empezó a trabajar en este otro proyecto de traer el pabellón que Nepal llevó a Milán y que consiste en una serie de infraestructuras de maderas desmontables en forma de templo, por lo que todo parece indicar que "sí va a reunir las condiciones para poder ser compatible con la ZEPA".



"Eso permite tener un centro de interpretación y un avance del proyecto muy atractivo, bonito e interesante, en el caso de que finalmente sea posible, que hace que arrancar el proyecto y que se comience ya sin tener que esperar a la modificación de la ZEPA para poder empezar", ha aseverado Salaya.



En cuanto a los plazos "debería ponerse en marcha en los próximos meses", ha dicho, aunque depende de los informes técnicos que precise pero "no debería tardar mucho", ha concluido el regidor en declaraciones a los medios este miércoles en el ayuntamiento cacereño.



Cabe recordar que el centro budista que se pretende construir contaría con una inversión de unos 25 millones de euros que provendrán de varios gobiernos asiáticos, así como de donaciones filantrópicas y aportaciones privadas. Contaría con un templo, residencia para una veintena de monjes, jardines y otras dependencias para fomentar el turismo espiritual. Además, se construiría una estatua gigante de Buda, de unos 40 metros de altura y 20 metros de pedestal, que sería la más grande del mundo.



El cerro Arropé donde se asentaría el centro budista es ZEPA y no permite este tipo de intervenciones por lo que la Junta de Extremadura ha iniciado el expediente para modificar la protección ambiental de este espacio degradado que pretende acoger un centro budista de referencia para occidente.