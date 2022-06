Luz verde a ampliación del Centro Operativo Regional de Emergencias situado en Aldea Moret

Ep

La Comisión de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Cáceres ha aprobado este jueves la actuación simplificada para desarrollar el plan parcial de la ampliación del Centro Operativo Regional de Emergencias situado en Aldea Moret, lo que supone un paso más para mejorar estas infraestructuras que se levantaron hace décadas y se han quedado obsoletas.



El proyecto supondrá una inversión de más de 4 millones por parte de la Junta de Extremadura para construir un complejo administrativo que albergará un edificio de oficinas con el personal técnico y directivo del Plan Infoex y la Central de Recepción de Emergencias que gestiona y coordina el trabajo de este servicio para toda la región.

También se instalará en el recinto la base de la maquinaria pesada, la base del retén del Infoex de Cáceres, y el nuevo taller para todo el operativo.



Cabe recordar que los operativos del Plan Infoex tienen su Centro Operativo Regional (COR) en el citado barrio cacereño pero no dispone de espacio suficiente para albergar todos los servicios como garajes, talleres, etc.



Para poder ampliarlo, la Consejería de Agricultura pidió al ayuntamiento cacereño que modificara el plan parcial para hacer un recinto adecuado a las necesidades del servicio recolocando los espacios dotacionales para que pueda llevarse a cabo la obra.



Ahora, se ha dado el visto bueno a esta petición con la que "se hace una distribución de las diferentes instalaciones y espacios para poder ampliar en el número de trabajadores y la superficie de este importante centro", ha explicado el concejal de Urbanismo, José Ramón Bello.



Bello ha recordado que en este centro se recibe toda la información de los incendios que se originan en la región, se coordinan los avisos que se reciben y se hace un control y seguimiento detallado de los mismos. "Es una estructura fundamental", ha subrayado.



Asimismo, Bello ha apuntado que en la comisión se ha aprobado la recuperación de oficio de un tramo del camino entre Arroyo de la Luz y Cordobilla de Lácara para facilitar con ello el acceso a todas las personas que tiene fincas en el entorno.



MÁS DE 250 ACTUACIONES DE OBRAS



Por su parte, el concejal de Infraestructuras, Andrés Licerán, ha informado en la comisión de que la brigada de obras ha llevado a cabo en este año más de 250 actuaciones, quitando todos los trabajos multidisciplinares que se hace en el ferial y durante el festival Womad.



Dentro de ellas, se han realizado 160 actuaciones de reparación y mantenimiento en las vías públicas y los acerados; 42 montajes de escenarios para eventos, y más de 34 traslados de enseres (sillas, mesas, tableros) para diferentes eventos en toda la ciudad.



Licerán ha puesto como ejemplo la construcción de rampas de accesibilidad como las de la calle Asturias y calle Navarra en el barrio de Las 300; reparaciones de empedrado en toda la ciudad monumental o en otras instalaciones municipales como las realizadas en el recinto hípico; la reparación de mobiliario urbano en el Paseo de Cánovas, Nuevo Cáceres y Cáceres el Viejo; así como la reposición de bolardos y la reparación de arquetas.



Y, Licerán ha afirmado que es "un trabajo silencioso y que a veces no es lo suficientemente vistoso pero que es importantísimo en el día a día de la ciudad y de los cacereños y cacereñas. Sabemos de su relevancia en la ciudad, y estamos tomando medidas para reforzar esta brigada que en los próximo meses contará con más personal".