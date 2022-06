El alcalde de Cáceres confía en que la empresa de la mina retire el recurso

Ep.



El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, ha confiado en que la empresa que promueve la mina de litio en el paraje de Valdeflórez retire el recurso que presentó contra la denegación del permiso de investigación por parte de la Junta de Extremadura para proyectar una mina a cielo abierto, y ha avanzado que, "en las próximas semanas", se producirán nuevos contactos entre los responsables de Extremadura News Energies y el Gobierno local para seguir tratando este asunto.



Salaya ha insistido en que "es crucial para la ciudad" que el proyecto de mina a cielo abierto "quede absolutamente zanjado", por lo que espera un "gesto de buena voluntad" por parte de la empresa que sería la retirada del contencioso administrativo. "Hay que saber perder pero también hay que saber ganar y la ciudad también tiene que asimilar que esa primera batalla está muy cerquita de ganarla", ha dicho en declaraciones a los medios antes de participar este jueves en un acto en el complejo cultural San Francisco.



"Estamos deseando que tomen la decisión definitivamente y que se abra un periodo en el que se pueda presentar ese proyecto y entonces podamos valorar si nos gusta o no nos gusta", ha recalcado el alcalde, que ha avanzado que no ha habido más contactos con la empresa después de la reunión que se produjo el pasado 25 de mayo, pero ha anunciado que "lo lógico" es que en las próximas semanas sí que los haya porque "no queremos ser opacos en esto".



Salaya espera que la empresa filial de Infinity Lithium "confirme" la retirada de ese recurso, algo que se trató en la reunión de hace dos semanas y en la que "no" garantizaron que se fuese a desestimar la vía judicial, por lo que el regidor ha insistido en que la confianza en la promotora "va a ser muy baja" hasta la retirada del recurso.



"Es crucial para la ciudad porque con tan solo un uno por ciento de posibilidades de que termine prosperando una mina a cielo abierto es un riego que no estamos dispuestos a asumir en ningún caso", ha aseverado, al tiempo que ha insistido en que no se puede "avanzar en ninguna vía" hasta que se confirme que no va a ser a cielo abierto.



A este respecto se ha remitido a las declaraciones que realizó tras la reunión con Extremadura News Energies en las que apuntó que si la mina es soterrada los daños serían menores, y ha insistido en que "si el proyecto es a cielo abierto en ningún escenario va a convivir ese proyecto con mi actividad como alcalde", en alusión a lo que dijo el 26 de marzo de 2021 cuando anunció que si se autorizaba el proyecto de mina previsto entonces en la Montaña dimitiría como alcalde.



"Pese a todo y pese a la tensión de los últimos días en este asunto, soy optimista en que se pueda dar por zanjado el proyecto a cielo abierto y, si lo damos por zanjado, entramos en una etapa en la que podemos discutir y valorar, y en la que yo creo que hay que evitar exagerar porque no es igual una mina subterránea que una mina a cielo abierto, que era sentenciar el futuro de la ciudad y una opción terrible", ha concluido.