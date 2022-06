El PP urge a Vara a retirar las competencias de Monfragüe a la consejera Olga García

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular, Laureano León, ha pedido al presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, que "retire urgentemente" las competencias relativas a la gestión del Parque Nacional de Monfragüe a la consejera de Transición Ecológica y Sostenibilidad, Olga García, ya que "no se puede hacer mayor ridículo" en la gestión de los controles poblacionales.



En concreto, el portavoz adjunto del Grupo Popular ha rechazado las "actuaciones inconsistentes" de la Junta de Extremadura, que "negó la mayor sobre el exterminio de animales en el Parque Nacional"



Y es que para el diputado 'popular', la Junta "pierde credibilidad con el engaño de la consejera" sobre los controles poblacionales en Monfragüe, algo que a juicio de su formación política, es "patente" tras conocerse que la Fiscalía considera auténticas las imágenes de un ciervo agonizando en una jaula, "reflejando la realidad del exterminio animal por el que ha optado el gobierno socialista en Monfragüe".



"No se puede hacer mayor ridículo", ha manifestado León, quien ha recordado que la "patada a seguir" que dio la consejera García ante las "imágenes atroces del exterminio en capturadoras fue negar las evidencias y calificarlas de injurias, algo que, a día de hoy, no son más que "denuncias inconsistentes y afirmaciones falsas", según informa el PP extremeño en una nota de prensa.



"CÓMPLICE DE TANTA INCOMPETENCIA"



Ante esta situación, el Grupo Popular se pregunta ahora si Vara piensa tomar alguna decisión con respecto a la gestión de Monfragüe o si seguirá siendo "cómplice de tanta incompetencia".



De este modo, León ha indicado que el Partido Popular "no va a pedir el cese de la consejera", y no lo va a hacer porque "no quiere consolidarla", pero ha apuntado que sí miran hacia Fernández Vara como máximo responsable del gobierno regional, y "es a él a quien hay que pedir que otorgue las competencias a alguien realmente capaz, a otra consejería, a cualquiera que no sea la de Transición Ecológica", y "que se haga por el bien de Monfragüe", porque la gestión del único parque nacional no puede estar en manos de Olga García.



Al final, según ha insistido León, la Junta ha hecho el "ridículo una vez más" en Monfragüe, y la "cortina de humo de la señora García se ha convertido en una tormenta que ha calado completamente la gestión de la Consejería", tras lo que ha resaltado que cuando el territorio se muestra en contra del uso de jaulas, los alcaldes, los colectivos, los grupos parlamentarios y parte de la comunidad científica, "resulta evidente que quien no va en el camino correcto es la consejera".



Por último, Laureano León ha insistido en que el Grupo Popular "ha sido tajante en reiteradas ocasiones sobre el error y la crueldad añadida que conlleva un control poblacional con este tipo de prácticas" y ha avanzado que, evidentemente, el PP van a preguntar en el próximo pleno de la Asamblea por este asunto a la consejera y van a seguir denunciando "cualquier tropelía que ocurra en Monfragüe a pesar del silencio de los socialistas o las argucias que luego acaban desvelándose", concluye.