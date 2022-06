Detenidos presuntos autores robo violento en Miajadas en el que murió una mujer de 86 años

La Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal dedicado a cometer robos con violencia e intimidación a personas de avanzada edad, con la detención de un hombre y una mujer, ambos de 27 años de edad, y el posterior ingreso en prisión de ella, en el Aeropuerto de Málaga.



En concreto, se trata además de los presuntos responsables del robo con violencia cometido en Miajadas (Cáceres) el pasado mes de marzo a una mujer de avanzada edad que provocó su muerte.



Las investigaciones comenzaron el pasado mes de marzo, como consecuencia de la comisión de un robo con violencia e intimidación cometido sobre una mujer de 86 años en Miajadas (Cáceres), con el "resultado posterior del fallecimiento de la víctima".



La Guardia Civil, a través del Equipo de Personas de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de Cáceres, se hizo cargo de la investigación para tratar de esclarecer los hechos y proceder a la identificación y posterior detención de los supuestos responsables.



De este modo, durante la investigación de los hechos, la Guardia Civil obtuvo "fundadas sospechas" acerca de la comisión de otros hechos delictivos relacionados con hurtos y robos violentos, frente a personas de avanzada edad, por parte de los integrantes del grupo criminal desarticulado.



Sin embargo, estas investigaciones, según ha informado la Guardia Civil en una nota de prensa, se han visto dificultadas por el hecho de que los detenidos no tuvieran domicilio conocido y porque, una vez cometían los hurtos o robos, se desplazaban rápidamente a otras poblaciones utilizando para ello distintas vías de comunicación, principales o secundarias.



Además, eran personas que "infundían un miedo tal en sus víctimas y en los testigos de sus hechos delictivos, que estos no se atrevían a colaborar después en su reconocimiento o identificación".



Se trata de "personas itinerantes" que se desplazaban por diferentes partes del territorio nacional, e incluso realizaban desplazamientos a nivel transnacional, pesando sobre ellos señalamientos judiciales de búsqueda y detención, emitidos por diferentes juzgados, por delitos de la misma naturaleza al investigado, cometidos en distintas provincias del territorio nacional, a lo largo de la franja mediterránea.



El grupo se desplazaba a diferentes localidades en las que, a través de la práctica de la mendicidad, accedían hasta personas de avanzada edad para solicitar información sobre algún lugar en concreto, ya sea un hospital, un ayuntamiento. etc. De esta forma se ganaban la confianza de las víctimas y una vez conseguían aproximarse a ellas, e incluso acceder a sus domicilios, aprovechaban para robarles las joyas que llevaban puestas, marchándose después de la población.



Mientras uno actuaba, el otro esperaba y daba protección y cobertura en la huida, siendo esta la persona encargada de custodiar la documentación personal de quien cometía los robos, además del depositario de las joyas hurtadas o robadas, todo ello con la finalidad de interferir y dificultar las labores de investigación policial, para el caso de que, quien cometía el robo, fuera interceptado.



VIOLENCIA "DESPROPORCIONADA"



Los investigadores observaron que los detenidos actuaban con una "desproporcionada violencia" en la comisión de los delitos, no teniendo ningún reparo a la hora de agredir o utilizar la violencia para conseguir su propósito.



En cuanto al presunto robo con violencia cometido el pasado mes de marzo en la localidad de Miajadas (Cáceres), se ha podido constatar cómo la víctima que sufrió el robo, al darse cuenta de la comisión del delito, hizo que su presunta autora no dudara en utilizar la violencia para robarle las joyas, huyendo después rápidamente del lugar. Tras el robo, la víctima, de 86 años de edad, falleció a los pocos minutos.



La investigación permitió obtener la localización, ubicando a los presuntos autores en Reino Unido. Analizando la información obtenida se pudo averiguar que tratarían de entrar en territorio nacional a través del aeropuerto de Málaga.



De esta manera, el pasado día 25 de mayo, se procedió a la detención de los presuntos responsables de los hechos investigados, justo en el momento en el que su avión aterrizaba en el aeropuerto de Málaga, procedente de Reino Unido.



Tras la instrucción de las diligencias correspondientes, los detenidos fueron puestos a disposición Autoridad Judicial, y en base a las investigaciones desarrolladas y a los indicios aportados, la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 1 de Trujillo (Cáceres), decretó el inmediato ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, para la mujer y la libertad provisional con cargos para el hombre.