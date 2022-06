Mateos no conoce el nuevo proyecto de la mina subterránea de Cáceres y "no" se pronuncia

Ep.

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Cáceres, Rafael Mateos, ha asegurado que no conoce el nuevo proyecto planteado por la empresa Extremadura New Energies para construir una mina subterránea en la Sierra de la Mosca dedicada a la extracción de litio, por lo que ha evitado pronunciarse sobre la postura de su grupo ante esta nueva alternativa que se plantea frente al proyecto inicial de mina a cielo abierto.

"Nosotros no conocemos el proyecto por lo tanto no podemos pronunciarnos. El que conocíamos es el proyecto anterior y ya dimos nuestra posición y, por lo tanto, ante un supuesto nuevo proyecto que no conocemos, no nos pronunciamos", ha aseverado a preguntas de los medios sobre este asunto tras una rueda de prensa este miércoles en la sede del partido en la capital cacereña.

Cabe recordar que responsables de la empresa se reunieron la semana pasada con el alcalde de la ciudad para darle a conocer la nueva infraestructura subterránea, y ayer presentaron el proyecto a diferentes empresarios en un acto en la Cámara de Comercio.

Mateos ha señalado que la nueva empresa, filial de Infinity Lithium, "no" les ha pedido reunirse y "no ha habido ningún contacto todavía" con responsables municipales del PP.

El grupo municipal del PP, con Elena Nevado como alcaldesa, votó en contra de la modificación puntual del Plan General Municipal (PGM) en el Pleno de abril de 2018 junto a PSOE y Podemos con lo que rechazaron 'de facto' la mina de litio planteada entonces, mientras que los concejales de Ciudadanos (Cs) votaron a favor de que se permitiera la actividad minera en el paraje de Valdeflores.