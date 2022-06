PSOE: La DIA del aeródromo de Cáceres es desfavorable porque el PP "hizo las cosas mal"

Fernández ha recordado que el proyecto se paró por el propio Ministerio de Medio Ambiente por no aportarse el trámite correspondiente a una infraestructura de esta envergadura.

De esta forma, ha mostrado su "sorpresa" por las palabras del que fuera consejero de Fomento entre 2011 y 2015, Víctor del Moral, quien ha asegurado este miércoles que el proyecto del aeródromo no ha salido adelante por decisión de la Junta de Extremadura.



Para Fernández, "mal ejemplo puede dar un dirigente político que exige que se haga una inversión en contra de la ley, algo que en el PP no sorprende".

Junto con ello, ha aseverado que "el gobierno de la Junta ha estado completando la información requerida por el Ministerio y realizando las alegaciones oportunas para continuar con el proyecto en los plazos en los que se ha ido solicitando".



Por eso, ha insistido en que "si la Declaración de Impacto Ambiental no es positiva no es imputable a la Administración, sino a que el lugar que compró un gobierno del PP no reúne las condiciones ambientales legalmente establecidas", recalcando que, "en definitiva, el PP quiso saltarse el procedimiento durante su gobierno".



El PSOE de Cáceres ha recordado que la licitación de la obra se realizó con "mucha premura y en una fecha muy próxima a las elecciones de 2015", y el trámite ambiental que se eligió en su momento fue una evaluación de impacto ambiental simplificada.



Pero una infraestructura de estas características requiere, según ha recalcado Fernández, una tramitación compleja y un estudio bastante pormenorizado y "esas fueron las razones alegadas por el Ministerio de Medio Ambiente para frenar el proyecto: la evaluación simplificada era insuficiente y obligaba a realizar un Estudio de Impacto Ambiental completo, es decir, se necesitaba una Declaración de Impacto Ambiental".



La secretaria general del PSOE de Cáceres entiende "que a Víctor Del Moral le pueda la presión de haberse gastado 440.000 euros prometiendo un aeródromo que no se podía hacer y con un presupuesto cuestionable para una inversión inviable, quizá por lanzar un anuncio como una promesa electoral o quién sabe por qué razones".