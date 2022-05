El Ayuntamiento de Cáceres y la Junta buscarán nuevos terrenos para el aeródromo

Ep.

El Ayuntamiento de Cáceres y la Junta de Extremadura buscarán nuevos terrenos en los alrededores de la ciudad para desarrollar el proyecto del aeródromo una vez que el Ministerio de Transición Ecológica ha emitido una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) desfavorable a la construcción en la finca situada en la carretera hacia Malpartida de Cáceres, por el daño que esta infraestructura supondría para las aves, la naturaleza y el patrimonio.



La Junta de Extremadura también ha confirmado a Europa Press que analizará, junto al Ayuntamiento de Cáceres, "las diferentes alternativas posibles para continuar con el proyecto".



Por su parte, el concejal de Urbanismo y Patrimonio del Ayuntamiento de Cáceres, José Ramón Bello, ha señalado que la DIA desfavorable publicada este martes 31 de mayo en el Boletín Oficial del Estado (BOE) "es un contratiempo para una infraestructura importante para el desarrollo de la ciudad".



Bello ha explicado en declaraciones a los medios que el Gobierno local "ha apoyado el proyecto desde el primer momento" pero, a renglón seguido, ha lanzado la reflexión de que "esto es lo que sucede cuando algún paso no se ha dado bien".



Así, ha calificado de "insólito" que se compren unos terrenos sin haber hecho un estudio sobre la viabilidad de esa zona para llevar a cabo un proyecto, en alusión a la compra que el Gobierno regional del PP realizó en el año 2014 a la Fundación Valhondo Calaff en una finca situada a unos 7 kilómetros de la capital cacereña para desarrollar allí un aeródromo de uso restringido a vuelos privados, sanitarios y de emergencia.



El responsable municipal de urbanismo ha recordado que entonces se intentó desarrollar el proyecto con una DIA "simplificada" y "en ese trámite el Ministerio de Medio Ambiente pone sobre la mesa que no es suficiente ni ponderable desarrollar solo una valoración simplificada y se pide que se haga una al uso que garantice la conservación de los valores naturales, ambientales y, sobre todo, la viabilidad del proyecto".



Es en ese momento cuando ya el Gobierno del PSOE licita la DIA y se llevan a cabo las consultas pertinentes y los diferentes momentos de exposición pública del proyecto. Ahí se llevan a cabo una serie de alegaciones de diferentes colectivos y se remiten tanto las alegaciones efectuadas por asociaciones ecologistas como por diferentes colectivos y los informes que ponen sobre la mesa datos científicos que indican esos impactos del proyecto sobre el medio ambiente.



"Llegados a este punto y siendo conscientes de la necesidad y la importancia de esta infraestructura, ya se ha puesto en marcha el ayuntamiento para sentarnos con todas las partes y poner alternativas encima de la mesa con un estudio de viabilidad serio y contrastado que indique en qué zonas de Cáceres es susceptible encontrar esos terrenos donde se pueda desarrollar el aeródromo que necesitamos y que tenemos que poner en marcha en la ciudad", ha subrayado el concejal.



Bello ha hecho una similitud con el proyecto del gran centro budista que se tiene previsto construir en el cerro Arropé, espacio declarado también ZEPA, y "lo primero que hicimos a sabiendas de las protecciones ambientales que tenía la zona, fue solicitar un estudio ambiental que desarrolló Santiago Hernández y que puso sobre la mesa las conclusiones".



Unas conclusiones que ahondan en la pérdida de los valores ambientales en la zona que en su momento dieron lugar a la protección ambiental pero que "ya no existen" y, por tanto, "es entonces cuando empezamos a andar y tramitar este proyecto", ha añadido.



"En esa línea de trabajo que desarrollamos desde el ayuntamiento vamos a sentarnos con la Junta de Extremadura y el Ministerio para analizar la problemática y poder buscar zonas susceptibles de instalar un aeródromo como queremos, como necesitamos y como nos demanda la sociedad cacereña", ha concluido.



A la pregunta de si se barajan ya algunos terrenos concretos, Bello ha respondido que "hay mucho suelo" y "habrá que verlo", pero ha dejado claro que "sí se ha llegado a la conclusión contundente de que se requiere un estudio pormenorizado desde el punto de vista medioambiental y urbanístico que facilite y ayude a desarrollar este proyecto".