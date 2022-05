Izal cancela el concierto que iba a ofrecer en las Ferias de San Fernando en Cáceres

Aunque no se ha dado todavía una versión oficial, la razón parece ser que la venta de entradas no ha cubierto las expectativas por parte de la promotora que había organizado el concierto de la banda, que iba a presentar su último disco, titulado 'Hogar', en uno de los últimos conciertos de su gira tras anunciar su separación.



Las entradas, que costaban 40 euros, se podían obtener en ladescontadora a 34 euros pero ahora en la página web aparece ya el cartel de "cancelado" y no se pueden adquirir.



El concierto de Cáceres, ciudad en la que ya actuaron en 2016, iba a ser una de las últimas oportunidades para disfrutar del grupo madrileño de pop y rock indie, creado en 2010, y que tras doce años de trayectoria y cinco álbumes de estudio, han anunciado que se bajarán de los escenarios al finalizar esta gira.