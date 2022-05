Las piscinas naturales de Cáceres estarán en funcionamiento este verano

Ep.

Las piscinas naturales de Cáceres, ubicadas principalmente en las comarcas del norte, estarán en funcionamiento este verano, mientras se sigue avanzando en la regularización para cumplir la normativa de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), que obliga a tener un sistema de embalse del agua que permita la libre circulación del cauce de los ríos una vez termine la temporada de baños.



Así lo ha avanzado el presidente de la Diputación de Cáceres, Carlos Carlos, que ha recordado que la institución provincial está actuando de intermediaria entre la CHT y los ayuntamientos afectados para llevar a cabo las obras necesarias en las instalaciones.



Y es que la provincia cuenta con casi cuarenta zonas de baño naturales, muchas de las cuales son embalses o corrientes continúas que están autorizadas, pero en otros casos es necesario la instalación de compuertas para retener el agua y crear el espacio de baño, y es ahí donde está el problema con Confederación Hidrográfica del Tajo.



En esos casos hay que buscar un sistema que pueda embalsar el agua en verano para que sirva de zona de baño pero que, en el momento en el que termina la temporada, "se pueda retirar sin problema y no queden como un obstáculo en el cauce del río, que es lo que provoca luego las posibles inundaciones", ha explicado el presidente provincial.



Desde que surgió este problema de la regularización el año pasado, la Diputación de Cáceres se comprometió con CHT y los alcaldes a coordinar el asunto y se ha ido recabando toda la información sobre las zonas de baño que están pendientes de regularización, una documentación que se ha cotejado con la Dirección General de Sostenibilidad para "poner en común los documentos y elaborar un plan para hacer frente a las obras de acondicionamiento para cumplir la normativa que marca CHT".



"Eso es lo que requiere CHT y nosotros vamos a ir en esa línea de trabajo", ha dicho el presidente, que ha recordado que el año pasado ya se inauguró una piscina natural en Hoyos cumpliendo la normativa y "no ha habido ningún tipo de problemas", ha señalado el presidente en declaraciones a Europa Press.



"Sabemos cómo hay que hacerlo y sabemos cómo hay que redactar los proyectos y hay empresas que lo pueden hacer", ha manifestado el presidente provincial, que ha apuntado que la diputación cacereña ha pedido a la CHT que tenga "una cierta flexibilidad" porque ese plan no se puede hacer de un año para otro y requiere su tiempo.



De hecho, en el ejercicio presupuestario anterior se consignaron 500.000 euros y este año también existen créditos iniciales para desarrollar esos trabajos que empezarán por aquellas piscinas que más problemas están planteando ahora mismo.



No obstante, Carlos Carlos ha reconocido que podría haber alguna comunicación administrativa de la CHT apremiando a realizar las obras, pero ha lanzado un mensaje de tranquilidad porque este verano las piscinas estarán en funcionamiento mientras se sigue avanzando en su regularización.