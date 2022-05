El PP augura que la segunda fase de la Ronda Sureste de Cáceres tardará "muchos años"

Ep.



El portavoz de Infraestructuras del PP en la Asamblea de Extremadura, Víctor del Moral, ha augurado que los cacereños tardarán "muchos años" en ver finalizada la obra de la segunda fase de la Ronda Sureste, ya que se ha aprobado una modificación de los Presupuestos Generales de la región (PGEx), en los que se habían consignado 4,5 millones de euros para esta infraestructura, que "se han reducido" a 165.367 euros.



Esta modificación presupuestaria supone la "imposibilidad" de terminar la obra antes de diciembre de 2023, por lo que no se podrán certificar los fondos europeos destinados a ella. Así, Del Moral ha mostrado su "indignación" por el incumplimiento del PGEx respecto a esta obra, que uniría la carretera de Miajadas con la actual glorieta del ferial para ir completando el anillo de la ronda cacereña.



Según el diputado, la modificación presupuestaria supone que "desaparecen" un total de 4,33 millones, por lo que el proyecto se ha quedado con una partida de 165.367 euros, lo que "supone la imposibilidad real, no solo de que se inicie la obra en 2022, sino que se pueda hacer la obra en los próximos años", ya que esta descapitalización del presupuesto supone que la actuación no pueda estar terminada en diciembre de 2023 que es cuando termina la certificación de los fondos europeos.



"El problema viene de largo", ha dicho el diputado 'popular' este lunes en una rueda de prensa en la que ha recordado que en 2020 se presupuestaron 500.000 euros para expropiar los terrenos y redactar el proyecto, "pero no se hizo ni una cosa ni la otra", y en 2021 se volvieron a presupuestar otros 500.000 euros pero "nada se hizo".



"Este retraso patético conlleva a una situación de fracaso total, porque el proyecto, que se acaba de contratar no estará terminado hasta finales de 2022 y la obra no podrá iniciarse hasta principios o mediados de 2023, por lo que no podrá tener financiación europea", ha insistido, al tiempo que ha criticado al PSOE por haber sido "incapaz" de gastarse los 13,5 millones de euros de fondos europeos que se habían conseguido en 2015 para esta infraestructura.



"Que los cacereños vayan despidiéndose de la segunda fase de la Ronda Sureste", ha sentenciado, ya que "no van a llegar a tiempo" de certificar la obra.



En esta línea, Del Moral ha explicado que "reajustar" el presupuesto de la obra a 2023, como explicó la consejera de Movilidad, Leire Iglesias, significa "perder" esta obra porque "no se va a poder justificar la inversión de los fondos europeos". "Estamos en una continua desinversión en la ciudad de Cáceres porque los créditos que se presupuestaron no tienen ninguna prioridad para el Gobierno regional y todo son pegas y problemas, porque no se le dedica el tiempo necesario", ha dicho Del Moral.



Respecto a la autovía Cáceres-Badajoz, Del Moral ha anunciado que el PP y Ciudadanos (Cs) llevarán al próximo Pleno de la Asamblea de Extremadura una moción conjunta para que se licite "cuanto antes" el primer tramo desde la A-66 hasta el río Ayuela, y para que se impulsen los otros tres tramos hasta Badajoz "de los que no sabemos nada".



Asimismo, ha recordado que el deterioro de la Ex-100 "es manifiesto" porque el Estado se quedó con la competencia para convertirla en autovía pero "está abandonada".



INFRAESTRUCTURAS MUY NECESARIAS



Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal Popular, Rafael Mateos, que ha acompañado al diputado en la rueda de prensa, ha mostrado su preocupación por la paralización y los "vaivenes" de la segunda fase de la Ronda Sureste y también de la autovía de Cáceres a Badajoz, que son "muy necesarias para el crecimiento de la ciudad".



"Llevamos muchos años de promesas y de poco cumplimiento con esta ciudad y todo lo que promete el PSOE para Cáceres se paraliza o se deja a medias", ha dicho Mateos, que ha puesto como ejemplo el aeródromo, la plataforma logística y la segunda fase del hospital "que ni está ni se le espera", ha dicho.



En su comparecencia ha indicado que es "inaudito" y "poco serio" que el alcalde de Cáceres, Luis Salaya, "no alce la voz" para reivindicar estas infraestructuras, y ha recordado que hace dos años se prometió que se empezaría a redactar el proyecto del segundo tramo de la Ronda Sureste, que se ha adjudicado a finales de 2021 con más de un año de retraso y "no hay nada más".



"Vara y el PSOE vuelven a incumplir con los cacereños", ha subrayado el portavoz municipal, que ha criticado que, en este caso, lo hacen de con el barrio de La Cañada que necesita ese tramo de la Ronda Sureste para tener "una salida digna de la ciudad". "Cáceres no le importa al PSOE", ha criticado Mateos, que ha acusado al Gobierno local de "permitir" estos incumplimientos.