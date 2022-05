Pulido asegura que "no hay que alarmarse" si suben los casos tras el Womad

Ep

La primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Cáceres, María José Pulido, ha asegurado que "no hay que alarmarse" si suben los contagios por coronavirus tras los conciertos multitudinarios del festival Womad del pasado fin de semana, ya que el público que ha acudido es principalmente joven y la enfermedad les afecta de manera menos grave, lo que repercute también en menos ingresos hospitalarios.



Además, ha recordado que la población cacereña está masivamente vacunada, aunque ha pedido a esos jóvenes que cuando vayan a sus casas y estén con sus padres y abuelos "intenten no contagiarlos" y tomen medidas que eviten la propagación del virus.



"No podemos ir alarmando en este punto de la pandemia porque la población está vacunada y el Servicio Extremeño de Salud tiene un plan de contingencia lo suficientemente ordenado y eficiente para dar respuesta a la incidencia que pueda surgir", ha señalado la también portavoz municipal en declaraciones a los medios este lunes antes de participar en el acto institucional del Día de Europa en las escalinatas del ayuntamiento.



Pulido ha recordado que tras la Semana Santa y el puente de primero de mayo también subió la incidencia y por eso el SES ha ido preparando de forma progresiva el plan de contingencia y respuesta con la apertura de dos plantas en el Hospital San Pedro de Alcántara en la capital cacereña para enfermos de Covid.



No obstante, ha recordado que en estas mismas fechas de hace un año había más ingresos en el hospital cacereño que ahora, sin que se hubieran celebrado acontecimientos masivos como la Semana Santa o el Womad. Así, ha recalcado que el SES "tiene recursos" y los centros de salud "están preparados" por si se produjera una séptima ola de la pandemia.



"Es mejor estar prevenidos con otra planta preparada ya que el plan de contingencia es progresivo y van aumentando los recursos según van creciendo los casos de ingresos", ha reiterado la portavoz municipal.



A preguntas sobre la valoración del festival Womad, Pulido ha señalado que el certamen "ha cumplido la expectativas" en la calidad de los conciertos, y la gente ha disfrutado con la música y con las actividades. "Todo el trabajo que ha habido detrás, antes, durante y después ha merecido la pena", ha sentenciado.



Tal y como adelantó ayer el alcalde Luis Salaya no ha habido incidentes destacables en las tres jornadas de conciertos por donde han pasado en total unas 140.000 personas, lo que supone un récord de asistencia en las treinta ediciones del festival.



Pulido también ha aplaudido que "la gente ha disfrutado y se ha comportado de una manera cívica" y ha resaltado que los datos de recogida de basuras han sido menores que en la última edición de 2019, concluyendo que "ha sido un Womad como esperábamos y queríamos y estamos ya a la espera del año que viene".