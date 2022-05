Plazo concurso ideas para reformar la plaza de Santiago de Cáceres hasta el 24 de junio

Lo organizará el Colegio de Arquitectos y, en el que colaborará la Asociación Vecinal Ciudad Monumental. La obra, que se financiará a través del programa 'Pueblos con Futuro' de la diputación cacereña, cuenta con un presupuesto de 600.000 euros, y los proyectos tendrán que ser presentados antes del 24 de junio.



La selección de la propuesta ganadora la realizará un jurado compuesto por el Ayuntamiento de Cáceres, la Diputación de Cáceres, la Asociación de Vecinos de Ciudad Monumental, el Colegio de Arquitectos, el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, el Consorcio Cáceres Ciudad Histórica y arquitectos de reconocido prestigio.



El primer premio consistirá en el encargo de redacción del proyecto de urbanización y el estudio de seguridad y salud de las obras por un importe de 21.660 euros. El segundo premio consistirá en 3.000 euros y el tercero en 1.500 euros. Las bases del concurso ya están publicadas en la web del Colegio de Arquitectos de Extremadura.



El proyecto pretende, no tanto un cambio estético, sino una transformación con un importante calado funcional y programático. Así, se buscará un lugar para la cohesión social, versátil y contemporánea, que permita alojar actividades diversas y variadas, para lo que se apostará por la vegetación, la accesibilidad y la seguridad.



El alcalde cacereño, Luis Salaya, ha manifestado que el concurso de ideas pretende poner en marcha "un innovador proceso participativo en el que el vecindario ha tenido un protagonismo decisivo, antes y durante la elaboración de este concurso de ideas, e incluso lo tendrán después, con las iniciativas vecinales que surgirán como consecuencia lógica del mismo".



FAVORECER EL ENCUENTRO



Salaya ha recordado que dicha plaza es un lugar de gran vitalidad dentro del casco histórico, que precisa una adecuación como espacio de relación y actividad vecinal. "No solo es un lugar de tránsito, como ocurre básicamente en la actualidad, sino un espacio público que favorezca el encuentro y posibilite distintos usos y actividades de ocio, cultura y convivencia".



Sin embargo, no hay que olvidar el entorno histórico donde se ubica ya que, por un lado, se encuentra la iglesia de Santiago, que preside la plaza y la articula como elemento central, lo que hace que se mantenga como fondo escénico de la actividad de los espacios circundantes.



Por otro lado, está la arquitectura residencial, con su pequeña escala y diversidad en el paisaje urbano con viviendas de diferentes tipologías que conviven unas junto a otras formando un perímetro que finalmente resulta homogéneo frente a la monumentalidad de la iglesia.



Según el regidor cacereño "la sostenibilidad debe primar a la hora de elegir materiales y soluciones" con lo que se valorarán los de menor huella ecológica. También se apostará por vegetación para dar espacios de sombra, así como por la accesibilidad y la seguridad de la propuesta.



Así, el diseño propuesto deberá contar con una iluminación adecuada y proporcionar perspectivas amplias, evitando en la medida de lo posible, los recovecos y zonas ciegas. Reordenar los aparcamientos, adaptar la gestión de los servicios públicos y adaptar la evacuación de aguas serán otros elementos a tener en cuenta.