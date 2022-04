Correos reafirma que "no existe ningún plan de privatización" de la empresa pública

Correos ha reafirmado este jueves que "no existe ningún plan de privatización" de la empresa pública y la garantizado la "prestación del servicio postal universal a todos los ciudadanos, en cualquier punto del territorio".



De esta forma ha replicado Correos, a través de una nota de prensa, a los sindicatos UGT y CCOO que este jueves han protagonizado una protesta en la oficina principal de Cáceres para alertar del "desmantelamiento" que a su juicio se está produciendo en la empresa.



Ante estas críticas de los sindicatos, la empresa postal garantiza la prestación de este servicio "en las mismas condiciones de equidad, accesibilidad, asequibilidad y no discriminación" que establece la Ley 43/2010 del Servicio Postal Universal, y reafirma que se trata de empresa "100 por cien pública" en la que "no existe ningún plan de privatización".



Además, añade la empresa que "no hay un trasvase de actividad de Correos a Correos Express", sino que la colaboración de la empresa con sus filiales "está dentro de las habituales sinergias generadas por la actividad y están perfectamente delimitadas en la normativa aplicable al Grupo Correos", señala.



La empresa señala además que "no está cerrando ninguna oficina ni centro de distribución", sino que se trata de una "adecuación de la estructura de distribución para ser más eficientes, sin merma de la calidad", lo cual supone "una obligación como operador público y no produce ningún desmantelamiento ni debilitamiento del servicio de Correos en España".



De hecho, añade la compañía, continúa "avanzando en la digitalización de los 2.295 puntos de atención al público de que dispone en zonas rurales", unas oficinas que "quedarán totalmente digitalizadas y conectadas a los sistemas de Correos, y podrán facilitar el acceso de la ciudadanía a todos sus servicios en igualdad de condiciones que en las zonas urbanas más pobladas", asegura.



En cuanto a la destrucción de empleo que criticaban los sindicatos, Correos ha replicado que "no está realizando despidos ni destruyendo empleo", sino que apuesta por "el empleo estable y de calidad".



En ese sentido, señala Correos que durante el periodo 2018 -2021, se han convocado 13.297 plazas para personal laboral indefinido, de las cuales 7.730 personas se han incorporado a la organización y ya está en marcha la convocatoria de los 5.377 puestos restantes.



Al mismo tiempo, durante el periodo 2020-2021, un total de 5.521 personas han obtenido un destino más acorde a sus necesidades a través del concurso de traslados.



Así, explica que la empresa "se encuentra inmersa en un proceso de transformación de su modelo de negocio, sin privatización ni despidos", todo ello con el objetivo de "generar los ingresos que reviertan una situación de pérdidas de envíos postales agravada por la situación de la pandemia", ya que según los datos que aporta, en 2021, se realizaron 212 millones menos que en 2020, año en el que se enviaron 500 millones de envíos menos que en 2019.



Este proceso de transformación, señala Correos, gira en torno a tres ejes, como son "la diversificación de servicios, la internacionalización y una mejora de la eficiencia", todo ello "manteniendo la calidad del servicio a la ciudadanía y con un empleo estable y de calidad, sin ningún plan de privatización y sin ningún proceso de despidos", concluye.