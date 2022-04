El alcalde de Cáceres apuesta por dar un uso "más productivo" a la Casa del Mono

Ep.



El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, ha apostado por dar un uso "más productivo" a la Casa del Mono, que se ha quedado vacía por el traslado de la biblioteca Zamora Vicente, y cuya titularidad revertirá de nuevo al Ministerio de Cultura tras su cesión a la Diputación Provincial durante más de 30 años.



Salaya, que ha augurado que el inmueble no estará mucho tiempo cerrado, ha señalado que la idea es que este edificio emblemático "tenga actividad", y ha destacado que el cambio de titularidad no significa que la ciudad pierda patrimonio porque lo que importa es que se le dé un buen uso, independientemente de quién sea el propietario del inmueble.



"Que no se preocupen que nosotros haremos propuestas y no se pierde ningún bien patrimonio en la ciudad, aunque en este caso pierde el uso anterior que tenía, pero estamos seguros de que podrá tener usos, mucho mejores y más productivos del que tenía anteriormente", ha incidido el regidor a preguntas de los medios sobre este asunto después de que el PP haya pedido que no se mantenga cerrado este edificio del siglo XV, situado en pleno corazón de la parte antigua.



En este sentido, Salaya ha subrayado que no entiende por qué el PP supone que el hecho de que el Ministerio de Cultura tenga bienes en la ciudad implica que se pierdan. "Nosotros queremos que tenga actividad sea de quien sea la propiedad, del ayuntamiento, de la diputación, del ministerio o de quien sea", ha recalcado.



"Lo importante es que se ocupe y se use", ha añadido, al tiempo que ha avanzado que el ayuntamiento hará propuestas para el futuro del edificio. "Pero ya vemos el nivel de concreción de las propuestas del PP que cada vez llegan con más desganas y animan al equipo de Gobierno a que busquen propuestas", ha ironizado.



Salaya ha hecho esas declaraciones a preguntas de los medios este miércoles en la inauguración de la jornada de presentación 'Protocolo de actuación y prevención frente a la violencia sexual en entornos de ocio y espacios públicos, que tiene lugar en el centro cívico Raimundo Medina de la capital cacereña.



Cabe recordar que el Pleno de la Diputación de Cáceres va a llevar el próximo jueves un punto en el orden del día para iniciar el expediente de reversión de este edificio, propiedad del Ministerio de Cultura, que fue permutado en 1988 por la Casa de los Caballos, inmueble propiedad de la diputación cacereña, que se usó para la ampliación del Museo de Cáceres.



Ese convenio de permuta se rubricó por 30 años y se renovó en 2018, pero ahora se ha decidido revertir esta situación y que la Casa del Mono pase de nuevo al Ministerio de Cultura. Por ello, tanto el PP en la institución provincial como en el ayuntamiento han pedido que se busque un fin para este edificio y que se abra al público para el disfrute de turistas y cacereños.



La Casa del Mono o Casa de Pizarro-Espadero es un edificio de estilo gótico cuya construcción se ordenó en el siglo XV por parte del matrimonio formado por Gonzalo de Cáceres y Marina Alonso de los Nidos.