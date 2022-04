El PP pide diseñar un proyecto de uso para el edificio de la Casa del Mono de Cáceres

Ep.

El PP ha pedido que se diseñe un proyecto de uso para el edificio de la Casa del Mono de Cáceres, situado en pleno corazón de la ciudad monumental, y cuya titularidad se revertirá al Ministerio de Cultura, una vez ha sido vaciado del contenido de la biblioteca de Zamora Vicente que se albergaba en su interior.



El Pleno de la Diputación de Cáceres va a llevar el próximo jueves un punto en el orden del día para iniciar el expediente de reversión de este edificio, propiedad del Ministerio de Cultura, que fue permutado en 1988 por la Casa de los Caballos, inmueble propiedad de la diputación cacereña, que se usó para la ampliación del Museo de Cáceres.



Ese convenio de permuta se rubricó por 30 años y se renovó en 2018, pero ahora se ha decidido revertir esta situación y que la Casa del Mono pase de nuevo al Ministerio de Cultura, lo que hará que la Casa de los Caballos vuelva a depender de la diputación, aunque en un futuro será cedida de nuevo para la reforma del citado museo.



Así lo ha explicado este martes el portavoz del PP en la institución provincial, José Ángel Sánchez Juliá, que ha ofrecido una rueda de prensa en la puerta de la Casa del Mono para anunciar que su grupo pedirá en el Pleno de este jueves que se paralice el expediente de reversión y que se busque un proyecto para la Casa del Mono, que quedará cerrada.



"La Diputación Provincial muestra su carencia de proyectos y ambición para que el patrimonio sea revalorizado", ha dicho Sánchez Juliá, que ha recordado que el PP había previsto la creación en la Casa del Mono de un Museo de la Naturaleza o un centro relacionado con la actividad cinegética en la región.



Por ello, ha pedido al Gobierno provincial que "reconsidere" esta postura porque "no se puede revertir la titularidad de la Casa del Mono sin una contraprestación", y ha recordado que hay "edificios emblemáticos" de la ciudad que han sido abandonados y siguen a la espera de darles un uso, algo que el PP teme que le pueda pasar a la Casa del Mono.



Cabe recordar que la Casa del Mono o Casa de Pizarro-Espadero es un edificio de estilo gótico cuya construcción se ordenó en el siglo XV por parte del matrimonio formado por Gonzalo de Cáceres y Marina Alonso de los Nidos.



Debido a la importancia histórica del inmueble, el PP quiere que se diseñe un proyecto de explotación del edificio para que no quede cerrado "sin fecha de apertura y sin utilización". "El peligro es que si el edificio permanece cerrado mucho tiempo, cada vez esté más deteriorado", ha incidido.



A DISPOSICIÓN DE LOS CACEREÑOS



Por su parte, el portavoz del Ayuntamiento de Cáceres, Rafael Mateos, que ha acompañado a Sánchez Juliá, ha lamentado que la decisión de revertir la titularidad "haga que la ciudad pierda un edificio emblemático", y ha criticado la inacción de los responsables municipales que van a permitir que este edificio se cierre.



"Una ciudad que es Patrimonio de la Humanidad no se puede permitir tener edificios cerrados en el casco antiguo", ha subrayado Mateos, que ha pedido que se abra el patrimonio a la ciudadanía, por lo que ha instado a las administraciones públicas a "trabajar" al tiempo que ha pedido al alcalde Luis Salaya que "pelee" por que la Casa del Mono vuelva a estar a disposición de los cacereños.



Así, Mateos ha solicitado que se busque la fórmula para rehabilitar el edificio porque "son muchos los edificios que están vacíos en manos de las administraciones públicas". Esa solución podría venir de la mano de la colaboración público-privada, por lo que ha insistido en que los responsables políticos "se sienten a trabajar para que este edificio esté abierto en pocos meses".