El Pleno de Cáceres aprueba una ordenanza reguladora para la instalación de terrazas

El Pleno del mes de abril del Ayuntamiento de Cáceres ha aprobado de forma inicial, con la abstención de Unidas Podemos, la modificación de la ordenanza reguladora para la instalación de terrazas, que incluye algunas modificaciones que los hosteleros tendrán que adaptar en sus negocios antes de los próximos cuatro años. Ahora se abre un periodo de alegaciones hasta su aprobación definitiva y su entrada en vigor.



Entre las principales aportaciones de la nueva normativa se encuentra la ampliación de los metros cuadrados que pueden ser ocupados y una serie de regulaciones para hacer posibles los cerramientos anclados y no permanentes con un modelo que se ofrece a los interesados para hacer posible una uniformalización de todos estos elementos.



Además, se busca la homogeneidad en mesas, sillas, sombrillas y demás elementos, especialmente en aquellas zonas sensibles por valores patrimoniales, para hacer "una ciudad más agradable, amigable y respetuosa con el patrimonio", ha explicado el concejal del área, José Ramón Bello.



También se elimina la posibilidad de poner moquetas o se prohíben los mensajes publicitarios que no sean el nombre del establecimiento; se adapta a la ley de espectáculos públicos y actividades recreativas en la materia de las sanciones y, sobre todo, "en la posibilidad de llevar a cabo sanciones no pecuniarias con reducción horaria, que ha sido muy felicitada por el sector".



Además, se crea una comisión técnica de terrazas, compuesta por concejalías y técnicos, y que puede llevar a cabo la declaración de zona saturada de terrazas y proponer medidas concretas, tanto para un caso específico como para ordenar algunos entornos como calles o plazas para que tenga uniformidad y armonía.



Sobre la vigencia de los permisos de instalación de terrazas, las nuevas autorizaciones van a tener una vigencia de 4 años, y habrá un periodo de 4 años para adaptarse a esta nueva normativa, para "facilitar al sector no tener que hacer grandes inversiones en estos años tan complicados por la pandemia", ha incidido el edil.



Bello ha destacado el "arduo" trabajo que han desarrollado los técnicos municipales para sacar adelante la nueva ordenanza, que es fruto de "un intenso proceso de escucha tanto a organizaciones y colectivos para modificar algunas cuestiones que no nos ayudaban a tener la agilidad deseada en la tramitación de la ocupación de vía pública con terrazas".



Así, ha recordado que en el proceso participativo ha habido 6 alegaciones, 1 de un particular y 5 de colectivos, y se han llevado a cabo reuniones con personas y colectivos para incorporar al texto final "gran parte de ideas".



"Tenemos un texto bastante maduro, que ahora abre un nuevo periodo para hacer aportaciones pero que sin duda va a ser una herramienta muy eficaz, duradera y positiva para regular la convivencia entre los hosteleros, los vecinos y las personas con discapacidad", ha resaltado Bello.



CP CACEREÑO Y CONSORCIO CIUDAD HISTÓRICA



Asimismo, se ha aprobado, con el voto en contra de Unidas Podemos, la solicitud de la entidad Mercantil Club Polideportivo Cacereño por la que se insta la cancelación anticipada de las condiciones resolutorias que gravan la finca donde se asiente al estadio Príncipe Felipe, y que constan en el contrato privado de compraventa.



Estas cargas caducaban en el año 2026, pero se han levantado, ya que se ha acreditado el interés público, "porque es una entidad que valora y trabaja por el fomento de la actividad deportiva con la organización de actividades, la presencia en campamentos, etc", ha justificado Bello.



De esta forma, el club podrá sacar adelante un plan de recuperación económica con nuevos aprovechamientos del terreno para sanear su economía. "Todo ello a beneficio de una ciudad que se siente muy orgullosa de su bandera verdiblanca como la representación de los valores del deporte en una Ciudad patrimonio de la Humanidad", ha aseverado Bello.



También se ha aprobado, por unanimidad, la modificación de los Estatutos del Consorcio Cáceres Ciudad Histórica, que busca la ampliación de la "calidad y cantidad" de medios humanos y materiales.



Esta reforma estatutaria trae consigo una nueva herramienta que permitirá el fomento de la colaboración con instituciones públicas y privadas para llevar a cabo convenios en materia de formación e investigación, y la posibilidad de contratar personal de forma directa cuando el personal de las administraciones consorciadas no pueda llevar ese tipo de aporte por la singularidad de las funciones a desempeñar.



Además, se abre la puerta a aprobar un programa de mecenazgo, lo que permitirá la entrada de empresas e instituciones para ampliar el presupuesto del Consorcio. Se amplían también algunas competencias para aprobar convenios, hacer conciertos e incluso llevar a cabo un planes estratégicos de subvenciones para realizar actuaciones de mantenimiento del patrimonio.



"Se han dado pasos firmes para que el consorcio cuente con mayores medios económicos, humanos y competencias", ha señalado Bello, que ha añadido que esto se traduce en una ampliación de las posibilidades de inversión y mejora del patrimonio arquitectónico de la ciudad.