La procesión de la Virgen de la Montaña pasará por puente peatonal sobre Ronda Sureste

La procesión de la Bajada de la Virgen de la Montaña de Cáceres, que se celebra este miércoles día 20 después de dos años sin poder hacerse por la pandemia, atravesará por primera vez la nueva pasarela peatonal que se instaló sobre la Ronda Sureste a la altura de la rotonda de la ermita del Amparo y el nuevo mirador, y que ya se construyó con el ancho suficiente para poder acoger el desfile de la patrona de la ciudad.



De esta forma, está previsto que el cortejo salga del Santuario a las 17,00 horas, media hora antes de lo habitual por si surge algún inconveniente, y continuará por la Carretera de la Montaña pasando por el puente peatonal sobre la Ronda Sureste.



En primer lugar cruzará la imagen de la Virgen y después lo hará el resto de la comitiva para no coincidir en el puente a la vez. La cofradía cuenta con unos 2.200 miembros de los que 120 son hermanos de carga (cuatro turnos de 30 personas), y el 15% de ellos son mujeres.



La llegada a Fuente Concejo está prevista a las 19,30 horas. Allí la patrona de la ciudad será recibida por las autoridades, entre ellas, la primera teniente de alcalde del ayuntamiento, María José Pulido, que entregará a la Virgen el bastón de mando de la ciudad, al no poder participar el alcalde Luis Salaya de este acto por ser positivo en coronavirus.



Después, la procesión subirá a la calle Caleros, plaza de Santiago, calle Godoy, calle Zapatería, plaza del Duque y llegada a la plaza Mayor, a las 21,30 horas, donde la esperará el obispo de Coria-Cáceres, Jesús Pulido, para darle la bienvenida a la ciudad.



El cortejo seguirá después por el Arco de la Estrella para llegar a la concatedral de Santa María hacia las 22,30 horas. Allí se iniciará el Novenario, que se celebrará del 21 de abril al domingo 1 de mayo, en el que la imagen volverá en procesión al santuario.



Durante el Novenario habrá varios actos como la presentación de los niños nacidos durante los dos últimos años en los que no ha podido celebrarse este festejo declarado de Interés Turístico Regional. Por ello, se ha decidido que sean dos días, el 27 y 28 de abril a las 16,30 horas, la presentación de os recién nacidos.



En cuanto al besamanto se celebrará los días 29 y 30 de abril, desde las ocho de la mañana y hasta las doce de la noche, pero se sustituye por una inclinación ante la imagen debido a las condiciones sanitarias derivadas de la pandemia de Covid-19, por lo que la Virgen se colocará de frente a la bancada del templo con un manto corto.



También se celebrarán varias campañas solidarias como la de donación de sangre, el miércoles 27 en el Palacio Episcopal en horario de 17,30 a 21,30 horas; y la de recogida de alimentos no perecederos que se podrán entregar también en el Palacio Episcopal durante los días 28 y 29 de abril.



En la concatedral de Santa María también está previsto un homenaje al colegio San Antonio, el jueves 21 de abril a las 11,00 horas, por el centenario de su creación; y otro a la Guardia Civil, el miércoles 27 a la misma hora.



Durante el Novenario, en el que habrá diez misas diarias, la concatedral estará abierta todos los días desde las ocho de la mañana hasta la medianoche, y aunque ya no será obligatorio el uso de mascarillas en interiores, la Cofradía de la Virgen de la Montaña recomienda que se utilice en el interior del templo, así como en las procesiones o momentos de aglomeraciones para evitar la propagación del coronavirus.



Igualmente, se recomienda que se entre a la concatedral por la puerta situada frente al Palacio Episcopal y se salga por la que está cerca del edificio de diputación, con el objetivo de seguir un circuito en orden y evitar cruces y aglomeraciones innecesarias, según ha explicado este martes el mayordomo de la cofradía, Juan Carlos Fernández Rincón, que ha presentado los actos del novenario junto a la primera teniente alcalde, María José Pulido.



Pulido ha señalado que "es un privilegio" entregar el bastón de mando a la Virgen, un hecho que "todavía" está "asimilando", al sobrevenirle por la ausencia del primer edil, y ha animado a los cacereños a que disfruten de la Bajada de la Virgen "con prudencia pero sin miedo", después de dos años de ausencia de "este emotivo acontecimiento" en la ciudad.



CRESPONES NEGROS



Fernández Rincón ha recordado que la comitiva lucirá varios crespones negros en señal de luto por la muerte de la camarera de la Virgen Pilar Murillo, que falleció el pasado día 3 de abril. Su vara lucirá un lazo negro, así como la capelina del hábito de los miembros de la junta directiva. También un ánfora llevará un crespón negro de luto en recuerdo de las víctimas de la pandemia y la guerra en Ucrania.



Tras los nueve días en la ciudad, el domingo 1 de mayo, a las 9,00 horas, se celebrará la procesión de retorno al santuario con el acompañamiento musical de la Banda Municipal y la de la Diputación Provincial. A su llegada, habrá una misa de romeros en la explanada del templo.



Debido a la Bajada de la Virgen, este miércoles habrá cortes de calles en diversas vías del centro por donde transcurre la procesión, que estarán debidamente señalizados. También se mantienen las tradiciones como el recibimiento de la tuna en las cuatro esquinas y otras actuaciones musicales a lo largo del recorrido.



Antes de esto, esta misma tarde tendrá lugar en el Gran Teatro el pregón que pronunciará la exalcaldesa Elena Nevado y al que se puede acudir retirando la invitación en la taquilla del teatro a partir de las 17,30 horas. Está prevista la asistencia del presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, entre otras autoridades.