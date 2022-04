Vara: Encuesta de Valdecañas expone que a una "gran mayoría" no le gustaría que se tirara

Ep.

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha señalado este martes sobre la encuesta acerca de Valdecañas conocida este pasado lunes que "era una manera de auscultar a la sociedad" para saber qué es lo que piensa y qué le parece este asunto.

"Y como podemos comprobar hay una gran mayoría de gente a la que le gustaría que aquello no se tirara", ha expuesto el presidente extremeño, quien ha resaltado que estos resultados ponen de manifiesto "el sentir general o mayoritario de la población".

De esta manera se ha pronunciado Fernández Vara este martes en Badajoz al ser preguntado por dicha encuesta encargada por la Junta de Extremadura y según la cual el 74 por ciento de los encuestados cree que la demolición del complejo Isla de Valdecañas, en la provincia de Cáceres, tendría más costes medioambientales que beneficios.

Mientras, el 80 por ciento sostiene que es necesario recurrir "a todas las instancias posibles" la sentencia del Supremo sobre su derribo, según dicha encuesta presentada este pasado lunes en rueda de prensa por el portavoz del Ejecutivo regional, Juan Antonio González.

Ante estos resultados, el presidente extremeño ha recordado que es un tema que no está en manos" del gobierno en relación a lo que se tenga que hacer finalmente, pero "sí se tiene una sensación" de que "cuando hay algo que una gran mayoría de ciudadanos no entiende", ya se puede explicar "por activa, por pasiva, que no lo van a entender".

"Con esto lo que quiero decir es que haremos todo lo que esté en nuestras manos para intentar evitarlo dentro de la legalidad", ha aseverado Fernández Vara, junto que "es así" y lo ha dicho "desde el minuto uno".

Entre otras cosas, ha dicho, porque creen que "ahora allí se ha creado un ecosistema que habría que destruir también para poder derribar todo aquello" y que, en cualquier caso, van a seguir "esperando acontecimientos" y a que a ello se somete".

Guillermo Fernández Vara ha realizado estas declaraciones a preguntas de los periodistas en Badajoz, donde ha inaugurado una jornada organizada por el Foro Periodismo 2030.