Vara reconoce que en su momento no hubo "declaración expresa" sobre la ZEPA en Valdecañas

Ep.

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha reconocido que no hubo una "declaración expresa" ni una "decisión" del Consejo de Gobierno autonómico respecto a la ZEPA en la zona del complejo Marina Isla de Valdecañas "en aquellos momentos" en los que se inició el proyecto, aunque sí que hubo "otras comunicaciones a Bruselas".



Así, ha considerado que ahora "tendrán que ser otros (en alusión a los tribunales) los que digan si eso (las comunicaciones a Bruselas) tiene todo el valor o no".



"Lo que queda claro es que en aquellos momentos ni hubo una declaración expresa ni hubo una decisión del Consejo de Gobierno respecto a esa ZEPA, pero hubo otras comunicaciones a Bruselas, que tendrán que ser otros los que digan si eso tiene todo el valor o no", ha espetado a preguntas de los medios durante su asistencia este lunes en Arroyo de la Luz (Cáceres) a la entrega de los Premios Extraordinarios de Educación.



Sobre si existe la ZEPA y se hizo en tiempo y forma, el presidente extremeño ha recordado que ya durante la semana pasada se conoció que la Junta "en respuesta a unas preguntas muy concretas" de la empresa de Marina Isla de Valdecañas indicó que "no hay una declaración expresa de ZEPA", aunque ha añadido que esta respuesta "significa sólo eso", es decir, "que no hay una declaración expresa pero hay otra serie de hechos que se desarrollaron en aquellos momentos, y que en todo caso tendrán que ser los tribunales como parece que allí acabará quien acabe decidiendo".



"No obstante, ya digo que en cualquier caso lo que se ha dicho por parte de la consejería ha sido a preguntas muy concretas y redactadas de esa manera por parte de los promotores", ha insistido Fernández Vara, quien ha añadido que "los promotores obviamente preguntan lo que ellos creen que es necesario tener claro en los expedientes".



En todo caso, ha incidido en que la Junta de Extremadura ha aplicado "absoluta transparencia" en este asunto y ha respondido a preguntas "muy concretas" sobre el expediente de Marina Isla de Valdecañas solicitado por la empresa promotora.



"En cualquier caso yo creo que no sería bueno que nadie entendiera o creyera que esto es ningún subterfugio... para nada... es un elemento de absoluta transparencia... Por parte de la empresa se ha solicitado esa información e inmediatamente se le ha facilitado, como yo creo que era nuestra obligación", ha apuntado.