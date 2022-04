PP Diputación Cáceres piden 13 millones del remanente a ayudas para los pueblos

Ep

El portavoz del PP en la Diputación de Cáceres, José Ángel Sánchez Juliá, ha planteado que 13 de los 19 millones de euros del remanente de la institución que no están incorporados al Presupuesto de 2022 se destinen a diversos planes de ayuda a los municipios.



Sánchez Juliá ha explicado que este dinero se emplearía en un plan de compensación municipal ante el incremento de los costes de los materiales de construcción, dotado con 6,5 millones de euros, para paliar la revisión de contratos del sector público de obra ante la subida de los precios.



También se solicita un plan de apoyo a municipios ante el incremento de los costes energéticos y de combustible, dotado con 4,5 millones de euros, ya que las "continuas subidas del precio de la luz, del gas y de diversos combustibles están poniendo a prueba a los presupuestos municipales", y que se recupere el Plan Rehabilita, con un millón de euros, para ayudar a que los jóvenes no tengan que abandonar sus pueblos.



Los 'populares' plantean también un plan de lucha contra la exclusión financiera, dotado al menos con 1 millón de euros, tal y como ya solicitó el Grupo Popular.

"Estamos siendo testigos como, mes a mes, se cierran oficinas bancarias en nuestros pueblos, como se manifiestan los vecinos de los municipios afectados y nadie está haciendo nada", ha dicho el portavoz.



Según Sánchez Julia, "en definitiva, proponemos invertir en nuestros municipios, afrontar los problemas del día a día pero también poner palancas de crecimiento para afrontar el futuro con garantías", criticando la baja ejecución presupuestaria de la diputación cacereña en 2021.



BAJA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA



El portavoz del PP ha afirmado que la Diputación de Cáceres solo ha ejecutado el año pasado el 66,5% de su presupuesto, "la ejecución más baja de los últimos 7 años", resaltando que "hasta en el año 2020, año de pandemia donde todo se paró, donde estuvimos meses confinados en nuestros domicilios, hubo una ejecución mayor a la de este año 2021, y esto es tremendamente preocupante".



Para Sánchez Juliá, "si analizamos esa ejecución por capítulos, vemos como la Diputación de Cáceres ejecuta sus gastos de personal y funcionamiento, ejecuta las transferencias corrientes y de capital pero abandona el papel más importante que tiene, y más en estos momentos de crisis, que es su papel inversor" pues, "sólo ha ejecutado el 34% de las inversiones previstas".



Es decir, 49,5 millones de euros que estaban destinados a invertirse en la provincia en el año 2021 se han quedado sin ejecutar lo que demuestra, a juicio del PP, que "el modelo de diputación del PSOE es gastar cada vez más en sí misma, convertirse en un cajero automático e invertir cada vez menos".



Así, ha criticado que el plan de inversiones bianual para los años 2021-2022, que los municipios decidieron en el año 2020, "está parado", y partidas inversoras como la lucha contra la despoblación (1,7 millones), el programa de caminos vecinales con la Junta de Extremadura (2,6 millones), el de piscinas naturales o el programa de montes (5 millones), no se ha ejecutado ni un euro, y en otros el porcentaje no supera el 5% como el plan de electrificación rural.



A esto hay que añadir que, para el año 2021, el Gobierno provincial "endeudó" a la diputación en 30 millones de euros con un crédito pero que "no han supuesto inversión extraordinaria" y "no han sido capaces de gestionar", matizando que, "con todo ello, el equipo de Gobierno ha cerrado 2021 incumpliendo la regla de gasto en 5 millones de euros".

Asimismo, Sánchez Juliá ha explicado que "ante esta situación, desde el Grupo Popular, no queremos que los recursos de la diputación sigan engrosando los remanentes, si no que en momentos tan delicados lleguen a los municipios de la provincia y sirvan para poner coto a los problemas con los que los ayuntamientos se están encontrando día a día".



Estas propuestas se harán llegar al Gobierno provincial para negociarlas y se presentarán vía moción en el próximo Pleno ordinario del mes de abril.