Vergeles apuesta por nuevo modelo de atención y cuidados basado en la autonomía personal

En la visitta, ha hablado del nuevo modelo de atención a estas personas por el que aboga Extremadura, en consonancia con el que se quiere imponer en el resto de Europa.



Un modelo que persigue mantener la autonomía de las personas mayores lo máximo ofreciéndole una serie de prestaciones y servicios acordes a sus necesidades vitales en cada momento, un modelo por el que según ha resaltado apuesta Europa.



De hecho, según ha dicho Vergeles, en el Programa Operativo la institucionalización de los mayores no está especialmente incentivada, sino que se opta por lo que es "el primer apellido de la Ley de Dependencia", que no es otro que la autonomía personal proceso en el que se deben aplicar los recursos posibles de apoyo, de modo que sean suficientes para que los que hayan decidido vivir en sus domicilios puedan hacerlo.



Este es el modelo por el que ha apostado esta pequeña localidad cacereña, hecho que ha destacado el consejero de Sanidad y Servicios Sociales y del que ha dicho que "es un ejemplo para mucho lugares del mundo, mantiene a sus habitantes mayores en sus lugares habituales de residencia, posibilita su autonomía y, cuando no es posible tiene servicios como el transporte sanitario, el servicio de comida a domicilio, apoyos técnicos y el Centro de Día, cuando está autonomía no es posible se ingresan en centros residenciales".



Para esta última etapa se ha ampliado el edificio original del Centro de Día creando una residencia, es decir, se sigue a estas personas en todo su recorrido vital, adaptándose a sus necesidades, explica en nota de prensa la Junta de Extremadura.



MODELO DE ENFERMERÍA



También ha hablado José María Vergeles durante su visita a Pescueza de otro modelo de atención, el de Enfermería, y ha dicho que en los centros residenciales para mayores, las personas no necesitan que le tomen la tensión o la temperatura tres veces al días y que para las personas que necesitan cuidados de carácter sanitario y social debe haber centros más especializados.



Ha señalado que en cualquier tipo de centro la figura principal es la de las personas que prestan los cuidados por lo que se está programando una formación con perfiles profesionales.



Asimismo, ha declarado el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales durante su estancia en Pescueza que se han aumentado en un 10 por ciento las plazas de grado de Enfermería y se opta por reconocer especialidades, tal y como ha hecho Extremadura con la Enfermería pediátrica, geriátrica, familiar y comunitaria, o salud mental.



Pero lo fundamental, según el consejero, es que los centros de mayores estén orientados a atender las necesidades de las personas y en base a eso montar determinados servicios con modelos de acreditación de centros con el personal necesario en base a sus características.



"El modelo al que vamos en el Consejo Interterritorial de Servicios Sociales es el de centros pequeños con menos de 90 camas, ya no se permiten, no se acreditan, centros grandes y a los que existen habrá que sectorializarlos con perfiles profesionales que permitan la estimulación, el cuidado, la prestación sanitaria cuando sea necesario y unos servicios que permita a las personas usuarias vivir con mayor calidad", ha añadido Vergeles.