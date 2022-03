Anteproyecto 2ª fase Hospital Cáceres "está", pero se presentará cuando logre dinero UE

Ep

En la Asamblea de Extremadura, Vergeles ha afirmado que el anteproyecto de la segunda fase del Hospital de Cáceres "está" ya elaborado, aunque la Administración regional lo presentará a la sociedad cuando haya conseguido el dinero europeo para acometer esa iniciativa.



"El anteproyecto está. Sinceramente a mí me parecería más útil presentárselo a la sociedad diciéndole además que hemos conseguido el dinero europeo para hacerlo", ha espetado Vergeles, quien ha defendido tanto que la Junta trata de aportar "respuestas" a las necesidades como de ofrecer soluciones "más ciertas" a las mismas.



En una comparecencia a petición de Ciudadanos y de Unidas por Extremadura para hablar sobre la situación sanitaria del Área de Salud de Cáceres, Vergeles ha negado que la Junta haya aplicado una "mala" gestión en dicha zona.



Por el contrario, ha incidido en que en los últimos años la Administración sanitaria ha aplicado "inversiones importantes" en dicho área de salud y ha logrado "aumentar" la actividad en la misma, y ha lanzado en consecuencia un "mensaje de tranquilidad" a los ciudadanos.



ACTIVIDAD



Así, como argumentos contra las críticas de Cs y Unidas por Extremadura sobre la gestión en el Área de Salud de Cáceres, Vergeles ha indicado que en consultas externas se ha incrementado en 2022 frente a 2021 un 15,43 por ciento la actividad; así como en un 22,33 por ciento en intervenciones quirúrgicas; y en un 32,7 por ciento en pruebas diagnóstico-terapéuticas.



Igualmente, en comparación con época pre-pandémica, en 2021 ha aumentado la actividad respecto a 2019 en dicho área en un 5,74 por ciento; y en un 12,29 por ciento las intervenciones quirúrgicas; en un 1,36 por ciento las pruebas diagnóstico-terapéuticas, ha añadido.



Por otra parte, sobre las listas de espera, en el área de Cáceres el consejero ha explicado que en consultas externas ha aumentado en un 30 por ciento de la entrada de lista de espera en 2021 frente a 2020 fruto de la actividad y de la demanda oculta, y sin embargo en 2021 se han reducido en un 5,73 por ciento respecto a 2020 los pacientes que más esperan, y además se ha reducido un 38,49 por ciento el tiempo medio de espera para una consulta.



Asimismo, la lista de espera quirúrgica ha bajado un 7,61 por ciento menos en 2021 en el área de salud de Cáceres; y se han reducido en un 27,25 por ciento los pacientes fuera de garantía y en un 14,94 por ciento los tiempos medios de espera.



En concreto, en las pruebas diagnóstico terapéuticas se ha reducido en 2021 en un 6,9 por ciento la lista de espera en el área de salud de Cáceres; y las personas que esperan fuera de garantía han bajado en un 16,76 por ciento; y un 35,71 por ciento han bajado los tiempos medios de espera.



PROFESIONALES



Por otra parte, Vergeles ha explicado que hay 193 profesionales consolidados en el área de salud de Cáceres desde 2019 "sin contar Covid" (186 profesionales solamente en el Hospital Universitario de Cáceres); y se han realizado 1.788 contratos con motivo de la Covid sólo en el área de salud de Cáceres.



Además, ha señalado que, en este tiempo, se han puesto en marcha 21 servicios nuevos o se han mejorado algunos de los que ya estaban en el área de salud de Cáceres, entre ellos Oncología Radioterápica o cuidados paliativos pediátricos, además de la potenciación en técnicas de biología molecular, o el Plan de Paciente Crónico Complejo.



Por otra parte, como inversión en el Área de Salud de Cáceres, ha desgranado que mientras que en 2012 fueron 609.000 euros; 579,000 euros en 2013; en 2014 un total de 823.000 euros; y 819.000 euros en 2015; en 2016 las cifras ascendieron a 1.383.000 euros; a 15.886.000 euros en 2017; a 16.146.000 euros en 2018; en 2019 a un total de 4.975.000 euros; 8.276.000 euros en 2020; y 3.809.000 euros en 2021.



Finalmente, Vergeles también ha reconocido que está pendiente la recuperación de Cirugía Vascular en Cáceres, algo que según ha dicho se pondrá en marcha "cuando se den las condiciones de seguridad" y cuando se disponga de los especialistas necesarios.



CIUDADANOS



A su vez, el diputado de Ciudadanos en la Asamblea José María Casares ha pedido "abordar seriamente" los "problemas" y "deficiencias" de la Sanidad en el Área de Salud de Cáceres, donde la Atención Primaria está "absolutamente desbordada" y con personal "insuficiente", y la espera para operaciones es "interminable".



Otro "gran problema" que según afirma arrastra Cáceres es que la plantilla de Cardiología está "falta de personal"; así como que la UCI del Hospital Universitario de Cáceres muestra "malestar" por su "reestructuración"; y que la Unidad de Salud Mental está "colapsada".



En este sentido, ha añadido que las infraestructuras "comprometidas" de la segunda fase del Hospital de Cáceres están "pendientes" y con mensajes "contradictorios" por parte de la Junta. "La situación es bastante mejorable" en el área, ha dicho.



UNIDAS POR EXTREMADURA



Por su parte, el diputado de Unidas por Extremadura Joaquín Macías ha mostrado su "preocupación" por la situación sanitaria en el Área de Salud de Cáceres, y ha pedido una "respuesta ágil" por parte de la Junta ante las "incertidumbres" existentes sobre "si se va a invertir todo lo que estaba prometido", por ejemplo, en el nuevo hospital de Cáceres.



En este sentido, ha afirmado que existe "falta" de personal médico y de Enfermería en un área con "distancias enormes" y que atiende a población muy envejecida, y ha subrayado que "vienen ya de lejos las tardanzas" en cuanto a los viajes en ambulancia en la zona.



Macías, al mismo tiempo, ha advertido de la situación "delicada" en Urgencias y en las UCI en la capital cacereña, lo que lleva a que "todo sumado afecta directamente a la calidad de la oferta sanitaria pública en el área sanitaria" y "está provocando indirectamente un refuerzo de la sanidad privada".



PP



De su lado, la diputada del PP, Elena Nevado, ha mostrado su "perplejidad" por la gestión que está realizando la Junta en el Área de Salud de Cáceres, y ha afirmado que los cacereños "saben que no pueden esperar nada" de la Administración sanitaria.



Así, tras criticar el "deterioro" de la sanidad extremeña en general y en particular de la cacereña, ha lamentado como ejemplo que el PSOE ha "quitado del presupuesto" la segunda fase del Hospital de Cáceres, al tiempo que ha reprochado la "larga lista de mentiras" del Ejecutivo regional en materia sanitaria.



"La situación en el Área de Salud de Cáceres es caótica", ha espetado la 'popular', quien ha criticado que Vergeles, que es "el consejero más faltón de la historia", a su juicio "ignora" al personal sanitario de dicha zona en sus demandas.



Nevado ha incidido, en este punto, en que "son los pacientes los que están pagando las consecuencia" de que los profesionales estén "saturados",



PSOE



Mientras, la diputada del PSOE Catalina Paredes ha incidido en que el Área de Salud de Cáceres "no sólo no se cierran servicios sino que cada vez se abren más servicios", y ha lamentado que la oposición "aproveche la peor crisis del último siglo" para lanzar sus críticas.



"Flaco favor hacen a los usuarios sembrando dudas sobre la atención sanitaria en unos momentos tan duros como los que estamos viviendo", ha señalado a la oposición; al tiempo que ha lanzado un "mensaje de apoyo y tranquilidad" a los cacereños por la situación de su Sanidad.



La socialista, al mismo tiempo, ha considerado un "orgullo" el Complejo Hospitalario de Cáceres gracias --indica-- a la gestión del Ejecutivo regional del PSOE.



Así, ha rechazado el uso "partidista" que la oposición realiza en materia sanitaria, cuando el PP durante sus gobiernos aplicaba "hachazos" en este sector.