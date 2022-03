Divertea construirá centro ocupacional ecológico en Torreorgaz para atender a autistas

Ep

La asociación para la ayuda a personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y sus familias, Divertea de Cáceres, va a construir un centro ocupacional ecológico en la localidad cacereña de Torreorgaz.



Divertea, que actualmente atiende a unos 88 usuarios, la mayoría niños, cuenta ya con una finca de unas 5 hectáreas donde se ubicará este centro que tendrá un huerto ecológico, una granja de caracoles para su engorde, una pequeña planta de compostaje de residuos con humus de lombriz, talleres reciclaje de materiales, de alfarería, etc.



Las obras comenzarán el próximo mes de mayo una vez que el proyecto ha sido aprobado en la Junta de Extremadura y cuenta con el visto bueno medioambiental, ya que Divertea Verde se ubicará en una Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) de un nivel en el que se permite la construcción de este tipo de proyectos.



Se levantarán dos edificios con tres salas de 80 metros cuadrados, un comedor de unos 100 metros cuadrados y una cocina totalmente equipada para dar servicio a los usuarios desde las 9,30 horas hasta las 17,00 horas, aproximadamente. Allí, desarrollarán una labor y a la vez estarán atendidos por terapeutas, psicólogos, cuidadores, etc.



Así lo ha anunciado la presidenta de Divertea, Rosa Simón, en la presentación de un congreso organizado por la asociación que tendrá lugar en Cáceres los días 1 y 2 de abril. Simón ha avanzado que este centro ocupacional verde tendrá como lema "reciclar, reutilizar y reactivar".



AL AIRE LIBRE



"Creemos que nuestros usuarios donde mejor van a estar es al aire libre para desarrollar actividades a su ritmo y que les hagan felices", ha explicado Simón, que ha señalado que la asociación ha optado por este tipo de centro ecológico frente a otros proyectos ocupacionales más tradicionales como lavanderías o lavados de coches.



Divertea "ha creado su propio centro", ha subrayado la presidenta de la asociación que ha resaltado que "es único y pionero" después de diseñar un modelo basado en experiencias de otras asociaciones que trabajan ya, por ejemplo, en la cría de caracoles, o en el compostaje de residuos.



"Pretendemos que nuestros niños tengan una transición a la vida adulta y una formación laboral pero respetando el medio ambiente y respetándoles, sobre todo, a ellos", ha subrayado Simón, que ha resaltado que el proyecto cuenta con el apoyo de numerosas instituciones o entidades que colaboran en su puesta en marcha.



Por ejemplo, se han donado 100 árboles frutales para que los usuarios los planten, y la asociación para el desarrollo integral de la comarca de Montáchez (Adismonta) financiará el 50% de la obra. El resto se ha conseguido de aportaciones de empresas y de organización de eventos.



En principio, Divertea Verde se va a acreditar para una capacidad de 25 usuarios que podrá ir ampliándose a medida que se vaya necesitando, según la demanda de los niños con TEA que no tengan una inserción laboral en otros ámbitos.



"Divertea Verde se hace para que todos los usuarios, sea la discapacidad que sea, tenga su sitio, porque va a haber un lugar para todos", ha concluido.