Salaya lamenta que no se haya llegado a un único texto en las mociones sobre Ucrania

El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, ha lamentado que no se haya llegado a un único texto en las dos mociones sobre la guerra en Ucrania que se debatirán este jueves, día 17, en el Pleno municipal, y ha reconocido que la divergencia se produce por la mención expresa de la OTAN y el apoyo a todas las acciones de los aliados, incluidas el envío de armas a los ucranianos.

Cabe recordar que PSOE, PP, Ciudadanos y los tres concejales no adscritos han consensuado una moción en la que se reconoce ese apoyo a la OTAN y a las decisiones de la Unión Europea contra Rusia, mientras que en el texto presentado por Unidas Podemos se condena la guerra y la invasión sin mencionar ninguna organización civil, económica o militar.

Salaya cree que esta postura de Unidas Podemos y también las del resto de los partidos se debe a la posiciones que se defienden a nivel nacional en relación a la guerra, y ha indicado que "las diferencias son muy pocas".

"Me da pena que no se haya podido llegar a un único texto cuando el 90% del espíritu de la moción es compartido y tienen prácticamente el mismo fondo, pero el matiz es obvio y todo el mundo está en posiciones muy claras respecto a eso", ha señalado el regidor cacereño en alusión a la mención directa que se hace en uno de los textos a la OTAN, por lo que Unidas Podemos por Cáceres no ha apoyado esa moción.

No obstante, los concejales del PSOE votarán "muy convencidos" a ambas mociones porque están de acuerdo con las dos propuestas, aunque Salaya entiende que "se podría haber prescindido" de esa mención explícita a la OTAN y al bloque democrático.

"No hubiera pasado nada, pero también se puede hacer referencia directa y tampoco pasa nada porque nuestro convencimiento de apoyo a la OTAN es pleno y no nos supone ningún conflicto ninguna de las dos cosas", ha zanjado a preguntas de los medios sobre este asunto en una rueda de prensa que ha ofrecido este martes para presentar el calendario de conciertos que llegarán a la ciudad este año.

PRESUPUESTOS 2022

En cuanto a la negociación de los presupuestos municipales para 2022 que se ha iniciado con Unidas Podemos para conseguir un acuerdo que pueda sacar adelante las cuentas ante la minoría del PSOE en el consistorio cacereño, Salaya ha confiado en que se pueda llegar a un acuerdo.

Las negociaciones las está liderando por parte del equipo de Gobierno la primera teniente de alcalde y portavoz, María José Pulido, "que tiene mucha capacidad de negociación, es una negociadora hábil y tiene mucha mano izquierda", ha asegurado Salaya, quien no ha querido profundizar en cómo están transcurriendo las conversaciones hasta que no concluyan los encuentros con la formación morada.

"Pulido conoce muy bien el día a día de la gestión de Gobierno y yo, en este caso, iré haciendo balance de lo que se está comprometiendo... pero espero que podamos llegar a un acuerdo porque sería positivo para todos", ha concluido.