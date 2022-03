PP pide al Ayuntamiento Cáceres que ponga fin a ocupación ilegal viviendas en Aldea Moret

Ep.

El PP va a presentar una moción al Pleno ordinario del Ayuntamiento de Cáceres de este jueves, día 17, en la que pide al Gobierno local que adopte "todas las medidas necesarias" para poner fin a la ocupación ilegal de viviendas en Aldea Moret, y que se reafirme el compromiso de la institución contra la ocupación de la propiedad privada y la lucha contra esa práctica, "sea en la barriada que sea".

El portavoz municipal del PP, Rafael Mateos, ha indicado que este problema "hay que atajarlo en su origen" para que no se expanda a otras zonas del barrio o de la ciudad, ya que hace un tiempo esa ocupación ilegal de viviendas en Aldea Moret era algo "residual" pero ahora ya no lo es, porque, según han comprobado los 'populares' en una visita al barrio, en un solo bloque existen unas ocho viviendas ocupadas de forma ilegal.

Por ello, ha criticado al Gobierno municipal que, en primer lugar, negó la existencia de esa ocupación y después anunció que se interpondrían acciones legales contra ella.

"Pero la realidad es que, a día de hoy, no sabemos qué ha hecho el Gobierno de Luis Salaya y no tenemos ni un solo dato de esas supuestas acciones judiciales que se habían emprendido contra las ocupaciones ilegales", ha dicho Mateos, que ha explicado que su grupo ha pedido esa documentación en las reuniones del consejo rector del IMAS pero no se le ha facilitado.

Mateos ha recordado que el Gobierno local se había comprometido a "garantizar" que esas viviendas estarían libres de ocupación ilegal y a poner al servicio de la brigada de obras planchas de acero para evitar que entraran a los pisos, así como a comunicar a la Fiscalía esas ocupaciones pero "no existe ni un dato que corrobore que esas medidas se han llevado a cabo", ha recalcado.

En una rueda de prensa este lunes, el portavoz municipal ha subrayado que la ocupación ilegal de viviendas en el citado barrio "es un problema creciente que genera problemas de seguridad y altera "gravemente" la convivencia ya que, "en algunos de esos bloques", se están generando "conflictos vecinales" y "muchas familias están deseando salir de ellos" porque "el ambiente no es el mejor" y "los menores tienen problemas para salir a jugar a la calle", ha explicado.

INSEGURIDAD EN EL BARRIO

"Esa ocupación ilegal de viviendas está generando inseguridad en la barriada y está señalando a una barriada donde sus vecinos tienen derecho a vivir en paz y, frente a esta situación, el Gobierno de Luis Salaya, muestra su verdadera cara que es la de la pasividad y no hace nada ante un problema real", ha recalcado Mateos, que ha recordado que la ocupación ilegal de viviendas creció en España en 2021 un 18% mientras que en Extremadura aumentó un 47%.

En el caso de Aldea Moret ha mantenido que está creciendo "de forma exponencial en los últimos meses", y ya es una situación "crítica" que están denunciando los propios vecinos y que hay que combatir con medidas "contundentes, preventivas pero sobre todo interponiendo en los juzgados las correspondientes denuncias por la ocupación de los inmuebles públicos".

"Salaya lleva meses sin afrontar un problema real que están padeciendo cientos de familias en la ciudad y lo peor de todo es que falta a la verdad con la barriada de Aldea Moret, a la que más prometió antes de ser alcalde y con la que más está incumpliendo en el día de hoy", ha subrayado.

En este sentido, ha recordado que el alcalde se comprometió al derribo del Bloque C de la calle Ródano, a paralizar las ocupaciones ilegales "cuando hay más que hace tres años", a mejorar la seguridad pero la oficina de la Policía Local "solo tendrá servicios administrativos", y a construir el centro cívico de Santa Lucía y "ni siquiera existe un proyecto redactado".

Además, según Mateos tampoco actúa ante otros problemas del barrio como el cierre de entidades financieras, ya que la única oficina bancaria del barrio tiene previsto su cierre y la población se enfrenta a un problema de exclusión financiera; o a evitar el continuo traslado del personal sanitario del centro de salud.

"A Luis Salaya no le importa el barrio de Aldea Moret y no existe un compromiso con los vecinos y solo eran promesas para intentar arañar un puñado de votos", ha zanjado, al tiempo que concluye que el PSOE "no cumple los acuerdos electorales".