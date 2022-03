Luz verde al parque comercial en el Nuevo Cáceres, que lleva veinte años en proyecto

Ep



La Comisión de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Cáceres ha aprobado este miércoles el programa de ejecución de la parcela denominada 'San Antonio comercial', situada entre las calles San Petersburgo y Túnez, que lleva dos décadas abandonada en las inmediaciones de la barriada de Nuevo Cáceres.



Una vez desestimada la alegación que se había presentado al proyecto y cuando pase por el Pleno ordinario del mes de marzo, el promotor de este parque comercial, Sovcom Invest, podrá empezar con las obras de urbanización de la parcela.



Así lo ha indicado el concejal de Urbanismo, José Ramón Bello, que ha señalado que "en muy poco tiempo" podrán iniciarse las obras de urbanización que harán posible la instalación de diferentes estructuras comerciales en esta parcela, que incluirá aparcamientos y una conexión con el acceso a la avenida Juan Pablo II, para facilitar la salida a la carretera de Mérida.



El parque comercial de Nuevo Cáceres contaría con cuatro naves, una de las cuales estaría ocupada por una empresa del sector de la alimentación. La parcela tiene dos hectáreas de superficie de las que son edificables 34.319 metros cuadrados y, una vez comiencen las obras, el plazo de ejecución sería de ocho meses.



Asimismo, se ha aprobado de manera definitiva el proyecto de reparcelación del centro de ocio del antiguo matadero Way Cáceres, que "continúa sus pasos firmes para la instalación de esta superficie comercial que ya esta semana ha iniciado las labores de adecentamiento de la parcela y la creación de los accesos", ha recordado el concejal de Urbanismo, José Ramón Bello.



"Dos opciones comerciales que se suman a otros proyectos que han sido desbloqueados en esta legislatura y que en 2019 no tenían solución", ha resaltado el concejal que, ha recalcado que la ciudad continúa con la generación de nuevos espacios y áreas comerciales para convertirse en el "epicentro de las compras de la provincia".



También se ha dado el visto bueno a modificaciones del plan de urbanismo en varias parcelas de la zona del Residencial Gredos para cambiar el uso terciario y convertirlo en residencial, para la construcción de viviendas en esta zona que lleva muchos años con esas parcelas comerciales vacías.



"Con ello generaremos una ciudad más moderna, acorde y amigable y sin esas áreas vacías entre unas barriadas y otras, una vez que se garantizan la dotación de todos los servicios necesarios en cada una de las barriadas", ha explicado Bello.



PALACIO DE LAS CORCHUELAS



Por otra parte, se ha aprobado de forma inicial el plan de ejecución del Palacio de las Corchuelas, un proyecto que va a ser comandado por la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, y que va a conllevar una recuperación de este palacio, un elemento patrimonial de primer orden y con una orientación formativa, por lo que se ha llevado a cabo un plan especial que permitiera ese cambio de uso hotelero a un equipamiento docente.



"Todo ello integrado en una barriada como Aldea Moret, que reclama y mantiene este tipo de instalaciones orientadas a la formación, desarrollo e investigación", ha subrayado.



En la reunión de la Comisión de Desarrollo Urbano se han desestimado las alegaciones de Retevisión con respecto a la extinción de la autorización de 1982 y 1989 para la instalación de antenas en la Torre del Trabajo de la Plaza de Antonio Canales.



Con esto se da un paso más en la retirada de estos elementos que "están destruyendo ésta emblemática torre de nuestra ciudad". Bello ha mostrado la disposición del ayuntamiento a buscar otras opciones para la colocación de las antenas pero "preservando el patrimonio histórico-artístico de nuestra ciudad".



Por otra parte, la comisión ha aprobado la cesión gratuita por la Junta de Extremadura al ayuntamiento del depósito regulador de Valdesalor, donde en los últimos meses se han acometido las reparaciones y la subsanación de las pequeñas deficiencias por parte de la Consejería de Transición Ecológica, valoradas en unos 15.000 euros.



El concejal de Infraestructuras, Andrés Licerán, ha recordado que en el año 2006 se impulsó por el alcalde pedáneo la necesidad de este depósito; en 2015 se acabaron las obras, pero hasta que no se han resuelto las deficiencias, no se ha podido recepcionar este depósito.



El depósito está valorado en 315.000 euros, está situado en el margen izquierdo del Cerro de las Camellas, tiene una capacidad de 800 metros cúbicos, con dos vasos, y vendrá a mejorar la calidad y garantizar el abastecimiento de esta entidad local menor.

Una vez que el Pleno de este mes apruebe la cesión gratuita se integrará en el ciclo integral del agua de la ciudad y será gestionado por Canal de Isabel II.