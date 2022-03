La DOP Cereza del Jerte espera que la próxima campaña sea "buena"

Ep.

La directora técnica de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Cereza del Jerte, Pilar Díaz Flores, ha señalado que espera que la próxima campaña sea buena a pesar de la "incertidumbre" de los mercados internacionales con la guerra de Ucrania y el aumento de los costes de producción.



A pesar de que "es pronto" para saber cómo se desarrollará la campaña, ya que apenas los árboles empiezan a tener sus primera flores, la DOP confía en que la situación internacional no afecte mucho a las exportaciones porque Ucrania no es un país de destino de la cereza cacereña, que se exporta mayoritariamente a Reino Unido, el principal consumidor europeo.



"Este año están apareciendo las primeras flores y es pronto para pronosticar cómo se desarrollará la campaña pero, a pesar de la incertidumbre, somos muy positivos y vamos a tener un año bueno, que llueva un poco, que no haya heladas primaverales y que la gente consuma cereza y picota del Jerte", ha señalado Díaz en declaraciones a los medios antes de firmar un acuerdo con la Diputación de Cáceres este miércoles.



Cabe recordar que el 50% de la cereza del Valle del Jerte se exporta fuera de España y en el caso de la variedad 'picota', que es el producto mayoritario de la DOP, el porcentaje que se envía fuera llega en algunos casos hasta el 70 o el 80% de la producción total.



Por ello, los productores viven con "incertidumbre" también el aumento de los costes de producción como el gasoil, la electricidad o la mano de obra, ya que "las economías nacionales están muy tocadas y no sabemos con el tema de la inflación cómo quedará el mercado, es un futuro incierto", ha recalcado.



"Estamos con muchísima incertidumbre porque todo lo que pase en Ucrania va a afectar a Europa y al Reino Unido como el aumento de los costes de producción, la energía y el transporte que son gastos añadidos", ha subrayado Díaz.



Cabe recordar que la DOP Cereza del Jerte acoge a unos 2.800 agricultores pertenecientes a 7 empresas adscritas que forman más del 70% de la producción de cerezas del norte de Cáceres. Se cuenta con unos 225.000 cerezos de variedades protegidas y entre un millón y millón y medio de árboles de variedades no protegidas.