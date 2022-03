Valdefuentes retoma su Feria Agroalimentaria y espera la visita de 15.000 personas

Ep.



La localidad cacereña de Valdefuentes retoma los días 11, 12 y 13 de marzo su Feria Agroalimentaria después de dos años sin celebrarse debido a la pandemia. Se espera la asistencia de unas 15.000 personas (5.000 menos que en la última edición de 2019) para disfrutar de los 20 puestos de productos de la comarca que se instalarán en la carpa central, así como de las actuaciones musicales y otras actividades paralelas.



Se trata de la vigésimo primera edición de esta muestra gastronómica en la que se podrán degustar embutidos, jamones, quesos, vinos, dulces, etc., al precio de 0,40 y 0,50 el ticket, según el producto. Los puestos proceden principalmente de municipios de la provincia como Cáceres, Miajadas, Casar de Cáceres, Riolobos, Acehúche o Logrosán, pero no faltarán a su cita las anchoas de Tanos (Cantabria), presentes desde las primeras ediciones y algunos productores de Salamanca.



La feria se inaugurará el viernes, día 11, con un acto institucional que contará con la presencia del chef Toño Pérez del restaurante Atrio, que atesora dos estrellas Michelin. Ya el sábado, día 12, la jornada comenzará con demostraciones de corte de jamón, rutas de senderismo, y las degustaciones para dar paso a las actuaciones de artistas locales como Jennifer Portillo y Juando y el coro rociero de Alcuéscar en el escenario de la Plaza de España.



Después llegará la actuación del artista extremeño Aurelio Gallardo, que tuvo que suspender su concierto de 2020 en esta feria porque se decretó el estado de alarma justo el día que comenzaba la cita. También se subirán al escenario Extopa, que hacen un tributo a Estopa, y el grupo musical Vinilo Sánchez Band. El domingo, día 13, continuarán las degustaciones en la carpa y las actuaciones correrán a cargo de Shabella Rouse, Bordón 4 y Decai.



Toda la programación ha sido presentada este miércoles por el alcalde de Valdefuentes, Álvaro Arias, que ha estado acompañado por la diputada de Participación de la Diputación de Cáceres, Amelia Molero, y algunos de los productores que estarán presente en la muestra como Carlos Bautista, de Jamones Bautista, o Javier Alvarado, de Embutidos Alvarado, así como el cantante Aurelio Gallardo.



El alcalde ha recordado que el principal objetivo de esta feria es crear empleo, promocionar los productos agroalimentarios, promover la búsqueda de nuevos nichos de mercado para los productores locales, además de proyectar los recursos naturales de la localidad y el entorno.



PLAN DE SEGURIDAD



Con motivo de la situación sanitaria derivada de la pandemia y a pesar de que no existen restricciones para eventos en la región, el ayuntamiento valdefuenteño ha realizado un plan de contingencia con algunas medidas como la apertura del techo de la carpa, para facilitar la ventilación, ampliación de los accesos de salida y entrada, carteles con recomendaciones, y personal de limpieza para desinfectar los espacios, según ha explicado Arias, que ha animado a la gente a asistir a la feria "con la mayor tranquilidad y seguridad".



La diputada provincial ha incidido en que la XXI Feria Agroalimentaria de Valdefuentes "es un escaparate" para los productos de la comarca y ha resaltado que aúna gastronomía y cultura en una cita muy esperada por todos tras dos años sin celebrarse.



Los empresarios Bautista y Alvarado han coincidido en que esta feria "es una seña de identidad de la comarca" y una forma de promocionar sus productos y favorecer su salida al mercado.



Como es habitual, para facilitar el traslado desde la capital cacereña hasta Valdefuentes se ha dispuesto un servicio de autobuses a cada hora y al precio de un euro, que saldrán el sábado de la plaza de América desde las 11,00 hasta las 16,00 horas y regresarán desde las 19,00 hasta las 23,00 horas. El domingo, se suprime el viaje de ida de las 16,00 horas y el último autobús de vuelta saldrá de Valdefuentes a las 21,00 horas.