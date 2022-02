Cupón Fin de Semana ONCE deja en Plasencia Sueldazo de 5.000 euros al mes durante 20 años

El Cupón Fin de Semana de la ONCE ha dejado en Plasencia (Cáceres) un Sueldazo de 5.000 euros al mes durante 20 años más 300.000 euros al contado, en el sorteo de este pasado domingo, día 27.



En concreto, el vendedor de la ONCE Jesús Salvador Morcillo Alcón es quien ha llevado la suerte a Plasencia con este Sueldazo de 5.000 euros al mes durante 20 años más 300.000 euros al contado, que ha repartido desde su punto de venta situado en el polígono industrial de esta ciudad.



Así pues, Jesús Salvador ha mostrado su alegría por haber dado este primer premio desde que iniciará su actividad en la ONCE en el año 2017.



El cupón del domingo, 27 de febrero, dedicado al Año Cultural Nebrija, también ha dejado premios en la Región de Murcia, Andalucía, Canarias y vía online, según informa en una nota de prensa la ONCE.