Salaya: La empresa de la mina de litio "intenta generar novedades donde no las hay"

El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, ha señalado que el proyecto que ha presentado Infinity Lithium para construir una mina de litio en el paraje de Valdeflórez en galerías subterráneas "tiene menos papeles que una liebre", porque "no existe" y cree que la empresa "intenta generar novedades donde no las hay".

"Creo que esto es una carrera a la desesperada intentado generar novedades donde no las hay porque se salió al paso anunciando un proyecto que, a día de hoy, no ha visto nadie", ha dicho el regidor cacereño.

El objetivo de esos encuentros es que se conozca el nuevo proyecto de mina soterrada que todavía no se ha presentado ante la administración local, por lo que el regidor cacereño ha conminado al director de Infinity Lithium en España, David Valls, a que lo presente, aunque ha insistido en que no se va a cambiar el plan de urbanismo para permitir la extracción minera en el paraje de Valdeflórez.

"Podemos reunirnos una, dos y mil veces con quien quiera pero más allá de eso la forma de comunicarse con la administración pública es otra, y no tiene tanto que ver con la voluntad política del ayuntamiento sino sobre la legalidad de nuestro plan urbanístico que no permite la extracción en la zona", ha recalcado Salaya este miércoles a preguntas de los medios sobre este asunto en una rueda de prensa.

Así, ha insistido en que el proyecto antiguo "no es ni viable ni deseable" y el nuevo "no existe". "Tengo pocas esperanzas de que plantee algo especialmente diferente", ha incidido Salaya que ha confirmado que la empresa no ha solicitado una reunión con el equipo de Gobierno.

INDUSTRIALIZACIÓN DE CÁCERES

Sobre la necesidad de industrialización de Cáceres, el alcalde ha adelantado que "en pocos días" se conocerá el proyecto CCGreen que "va a suponer el desarrollo de muchas hectáreas de suelo industrial en la zona de las Capellanías y que va a atraer industria verde y sostenible y la relacionada con las energías renovables.

Este nuevo ecopolígono va a tener otras necesidades como la construcción de un nodo logístico para conectarlo con las vías del tren, suministro eléctrico, etc.

Este proyecto "avanza muy bien", ha dicho Salaya, que ha añadido que "a corto plazo" supondrá "el mayor desarrollo industrial que ha vivido la ciudad en su historia".

"En medio y largo plazo va a suponer que Cáceres cuente de una vez por todas con suelo industrial suficiente para acoger proyectos que vendrán vinculados a la construcción del Centro Ibérico de la Energía", ha subrayado.

Sobre la fusión de Don Benito y Villanueva, el alcalde cacereño cree que "es especialmente interesante en la región" y que "no hay que mirarse de reojo pensando que el crecimiento de unos perjudica el crecimiento de otros".

Y, ha concluido que "somos una comunidad lo bastante pequeña y débil económicamente como para funcionar como una única unidad económica y en ese sentido es buena la unidad de Don Benito y Villanueva y será bueno el desarrollo industrial de Cáceres también".