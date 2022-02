Confirman la presencia de un ejemplar de lobo en el nordeste de la provincia de Cáceres

Personal técnico de la Dirección General de Sostenibilidad recogió el pasado 29 de julio en el término municipal de Villanueva de la Vera, al nordeste de la provincia de Cáceres, una muestra fresca de excrementos en el marco de los muestreos sistemáticos que se vienen realizando para detectar la presencia del lobo ibérico dentro de la aplicación de la Estrategia estatal del lobo y del censo nacional.



Concretamente, dicha muestra, que se tomó en una zona bastante abierta y con manantiales cercanos, se envió para su análisis genético en la Universidad de Oporto, que es Integrante del Centro de Investigación de Excelencia Europea Cibio-Biópolis, con el que existe un convenio para desarrollar estas actuaciones dentro del Proyecto Interreg Biotrans.



Así pues, el resultado del análisis confirma su pertenencia a una hembra reproductora, un único individuo, según informa la Junta de Extremadura en una nota de prensa, en la que explica que el haplotipo genético se corresponde con una especie lobuna del centro/norte de España que, hay que reseñarlo, es distinta de la portuguesa.



En este sentido, este hecho ha sido comunicado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para su inclusión en el inventario de biodiversidad.



Además, según explica el Ejecutivo regional, y de acuerdo a la situación de la muestra se podría tratar de un individuo o individuos procedentes de Castilla y León, probablemente de una presencia compartida con esta región o que haya derivado en un ejemplo habitual de lobos que deambulan por esta zona limítrofe con las provincias de Salamanca y Ávila



De hecho, desde la confirmación de este análisis genético, en esta misma semana ya se ha intensificado la búsqueda en esa zona y alrededores para verificar o descartar la presencia del lobo, dado que "no ha habido ninguna otra prueba añadida que certifique esta presencia, la cual pudiera ser aislada y esporádica, no teniendo por ahora constancia de que sea estable", señala.



Ante esta situación, se va a mantener una reunión con el Ministerio para coordinar los pasos a seguir para posteriormente arbitrar mecanismos de colaboración con departamentos de la propia Junta de Extremadura y otras entidades y organismos externos que pudieran verse afectados por la aplicación de la vigente Estrategia para la conservación y la gestión del lobo en España que data de 2005 cuando en Extremadura no se tenía constancia de hembras reproductoras.



Cabe recordar que existe un borrador de nueva Estrategia nacional que aún no ha sido aprobado, señala la Junta, que apunta que en Extremadura no existe un Plan de Recuperación del lobo donde es una especie protegida, por lo que ahora "se abre la puerta a elaborarlo a raíz de esta nueva presencia del lobo en la región debiendo estar, en todo caso, alineado con lo que se apruebe a nivel estatal".



Finalmente, la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad garantiza el flujo de información con los sectores implicados para acordar las medidas que se estimen necesarias para la conservación y gestión de esta especie, si se confirma su presencia en la región.