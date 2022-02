Trabajadores Hospital Universitario de Cáceres piden cese de la Dirección de Enfermería

Ep./Rd.

Trabajadores del Hospital Universitario de Cáceres (HUC), principalmente enfermeras y técnicos auxiliares, se han concentrado este jueves a las puertas del centro hospitalario para pedir el cese de la directora de Enfermería por la mala organización de los servicios y por la falta de personal que repercute en la atención final al usuario.

En concreto, la delegada del Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE), Ángeles Montero, ha explicado que esta situación se ha hecho llegar a los responsables sanitarios de la región a través de varias misivas y reuniones en las que han explicado que los trabajadores del HUC sufren las mermas de personal y "las plantillas están bajo mínimos".

Además, a esta falta de trabajadores se une el modelo de trabajo de la directora de Enfermería que impide la implantación de un turno de 12 horas "cuando hay unidades enteras que lo están pidiendo y lo tienen confeccionado a la espera de la autorización para poder conciliar la vida laboral y familiar", según ha explicado.

"Es un no por el no", ha dicho Montero, que ha criticado las "pegas" y "trabas" que se ponen ante esta petición de cambios de turnos.

"Los trabajadores están cansados y vienen arrastrando mucha carga de trabajo tras la pandemia", ha subrayado la delegada sindical, que ha añadido que el Covid-19 ha hecho mella en este colectivo sanitario que "es uno de los que más duro ha trabajado y se merece un trato distinto y que esta Dirección de Enfermería los comprenda, los represente y los defienda".

Por ello, al grito de "dimisión" y "que cese ya", los trabajadores se han concentrado ante las puertas del nuevo hospital para pedir más personal, ya que "las plantillas están al mínimo", ha dicho Monteros en declaraciones a los medios.

"Además, no hay organización", se ha lamentado ya que, según ha dicho, la Dirección de Enfermería utiliza personal de una unidad para atender a dos, como en el caso de la tercera planta que con el personal de cardiología se atiende la Unidad de Cuidados Coronarios Agudos (UCCA), que se iba a dotar de personal propio pero se utiliza el de otras unidades de la planta.

Esta "falta de organización" afecta no solo a la plantilla sino también a la atención al usuario. "Queremos tener personal suficiente para dar una calidad en cuidados que no podemos con estas plantillas al mínimo", ha incidido la representante sindical, que ha insistido en que el personal sanitario "está cansado de no poder dar una atención de calidad".

APOYO DE UNIDAS POR EXTREMADURA

A la concentración ha asistido también el diputado de Unidas Por Extremadura, Joaquín Macías quien ha mostrado el apoyo del grupo parlamentario a los sanitarios "ante la falta de recursos y de personal que sufren".

"Este hospital empezó con una plantilla de Enfermería que no ha aumentado desde que se inauguró, a pesar de que sí que se han incrementado los servicios", ha afirmado.

Así pues, Macías ha puesto como ejemplo de este déficit de personal la situación de las urgencias del centro hospitalario, "donde el servicio de noche se cubre con una sola enfermera" y ha denunciado que estos profesionales tienen que cubrir al mismo tiempo, repartiéndose, las UCIs del Hospital Universitario y del San Pedro.

En este sentido, el diputado de Unidas Por Extremadura ha explicado que la falta de personal, está generando fricciones con la dirección del centro, "debido al malestar que existe entre los trabajadores y trabajadoras", según informa la formación en una nota de prensa.

Por todo ello, Macías ha insistido en que es urgente dotar con recursos y personal al Hospital Universitario de Cáceres, aunque ha recordado que esta situación no se está produciendo solo en este centro, "ya que otros hospitales como el de Plasencia, Mérida o Badajoz también están sufriendo la falta de profesionales de Enfermería".

Por último, el diputado ha asegurado que estas carencias que se están sufriendo en los hospitales extremeños ejemplifican el estado de deterioro en el que se encuentra la sanidad pública y ha instado al consejero Vergeles a actuar "porque están dejando morir la atención sanitaria en Extremadura", ha sentenciado.