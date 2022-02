El Ayuntamiento de Cáceres pide por unanimidad más conexiones ferroviarias para la ciudad

Ep.



El Pleno del Ayuntamiento de Cáceres ha aprobado este jueves, por unanimidad de los 25 concejales, dos mociones relacionadas con la petición de más infraestructuras ferroviarias, concretamente la reapertura de la línea Ruta de la Plata a su paso por la provincia, y mayor suelo industrial en la ciudad para favorecer la implantación de empresas y la creación de empleo que evite la fuga de población joven.



En concreto, se ha dado el visto bueno a la moción de Ciudadanos (Cs) para la elaboración de un plan de dinamización para ampliar el suelo industrial de Cáceres que favorezca la implantación de medianas y pequeñas empresas, así como la construcción de una plataforma logística y otras infraestructuras para impulsar el desarrollo local. La propuesta ha salido adelante por unanimidad de todos los grupos políticos, que comparten la necesidad de que la ciudad fomente la implantación de empresas que generen empleo.



El concejal de Cs Antonio Ibarra, que ha defendido la moción, ha señalado que "hay mucho camino que recorrer" y ha pedido al Ayuntamiento de Cáceres que trabaje con la Junta de Extremadura para ampliar suelo industrial y se impulse la construcción de una plataforma logística que dé salida a los productos.



Según ha señalado Ibarra, el desarrollo económico de una ciudad depende, en gran medida, del tejido industrial y las oportunidades para nuevas inversiones que ofrece en su territorio, así como de las infraestructuras logísticas. "Cáceres tiene la necesidad de desarrollar suelo industrial que contribuya a dinamizar la ciudad y revertir la situación actual de intensa despoblación que está sufriendo la capital de la provincia de Cáceres, y se debe actuar de manera urgente", ha añadido.



En la misma línea, el concejal del PP Víctor Bazo ha resaltado la necesidad de que lleguen a la ciudad "grandes proyectos que generen empleo y atraigan empresas para retener el talento". "Cáceres es la gran olvidada de la Junta de Extremadura", ha subrayado.



El concejal no adscrito Teófilo Amores ha ahondado en este sentido de discriminación de la provincia de Cáceres respecto a la de Badajoz, lo que achaca a que la región no ha tenido hasta ahora a un presidente de la Junta de Extremadura cacereño, por lo que confía en que, si la 'popular' María Guardiola finalmente asume la dirección del PP, pueda llegar al Gobierno regional para que se acabe esta discriminación.



Por su parte, el concejal del PSOE David Holguín ha defendido que ya se trabaja para construir una plataforma logística "en el lugar más adecuado de la ciudad", y ha recordado que también hay otros proyectos como el ecopolígono CCGreen, o el Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento Energético, en el que trabajarán 150 profesionales de perfil tecnológico y científico cuando esté en pleno rendimiento, en 2025. No obstante, el grupo del Gobierno también ha apoyado la moción.



También ha sido aprobada por unanimidad la moción presentada por los concejales no adscritos Francisco Alcántara y Mar Díaz, relativa a la reivindicación de recuperación de la vía férrea Ruta de la Plata, concretamente del tramo Plasencia-Salamanca, ya que es "fundamental" para el desarrollo de la provincia.



"La restitución de esta vía es una infraestructura fundamental para el desarrollo, para la fijación de la población en el oeste de España", ha recalcado Alcántara, que ha incidido en que esta petición cuenta con apoyos de numerosas instituciones públicas y organizaciones y "es una oportunidad histórica decisiva" para recuperar esta conexión ferroviaria, por lo que ha abogado por "poner en marcha cuanto antes" la plataforma Corredor Oeste-Ruta de la Plata para integrar a todas las instituciones que apoyen la iniciativa.



También por unanimidad se ha aprobado la moción presentada por Unidas Podemos en la que se planteaba promover acciones que protejan a las personas mayores frente a la exclusión financiera. La coalición pretende así apoyar la iniciativa ciudadana #SoyMayorNoIdiota que ha entregado más de 600.000 firmas en el Ministerio de Economía en el Banco de España contra el trato dispensado en las oficinas bancarias.



Entre otras cuestiones, se pide que las entidades bancarias "tengan en cuenta las necesidades especiales de las personas mayores y faciliten una atención cercana y rápida, evitando los tiempos de espera en la calle", por ejemplo. Para facilitar esto, se ha planteado que se modifiquen las ordenanzas fiscales como la relativa a la ocupación de dominio público para bonificar a las entidades que adopten medidas de amigabilidad y trato directo con las personas mayores y consumidores vulnerables.



Por último, propone que el consistorio elabore una guía sobre buenas prácticas en la atención a personas mayores y personas con discapacidad para establecimientos comerciales que contenga medidas como puertas de fácil apertura, asideros a la entrada, asientos para la espera o puntos de apoyo para bolsa y paquetes, entre otras medidas, según ha explicado la portavoz de UP, Consuelo López.



La moción del PP en la que se instaba al Gobierno local a que ejecute "de manera urgente" todas las actuaciones contempladas en los fondos de la Estrategia de Desarrollo Urbano y Sostenible (Edusi), para poder cumplir con los plazos de finalización a 30 de diciembre de 2023, ha sido rechazada con los votos en contra de PSOE, Unidas Podemos y el concejal no adscrito Teófilo Amores.



El portavoz 'popular', Rafael Mateos, ha señalado que de los casi 13 millones de euros que se contemplaban en estos fondos, solo se han adjudicado hasta el momento unos 7 millones, por lo que ha pedido al Gobierno que agilice los proyectos para que se puedan cumplir los plazos. El concejal de Innovación, Jorge Villar, ha criticado la moción porque "intenta sembrar las dudas" sobre la gestión de los fondos europeos, un argumento que también ha sido secundado por Unidas Podemos y Amores.



OTROS ASUNTOS



El Pleno ordinario de febrero ha aprobado también por unanimidad el 'Plan Estratégico Consensuado de Turismo Cáceres 2030', un documento que establece la hoja de ruta para afrontar los retos a los que se enfrenta el sistema turístico de la ciudad en los próximos años, con el horizonte cercano del 2030.



Asimismo, ha salido adelante la interposición de un recurso de casación contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), relativa a la modificación puntual del Plan General Municipal deCáceres, para la instalación de plantas fotovoltaicas en suelo no urbanizable de protección de Los Llanos.



También se ha aprobado la modificación de crédito de 45.000 euros para la cofinanciación de las obras de la plaza de toros, que va a llevar a cabo la Diputación de Cáceres, con una inversión total de 316.000 euros. A la cantidad aprobada por el ayuntamiento habrá que añadirle otros 2.500 euros para llegar a los 47.527 euros que debe aportar el consistorio.



Desde algunos grupos como PP, Ciudadanos y los concejales no adscritos Francisco Alcántara y Mar Díaz se ha reprochado la tardanza en arreglar este edificio, declarado Bien de Interés Cultural, y se ha pedido que se intervenga en el inmueble de forma integral y no solo en la cubierta para poder utilizarlo tanto para festejos taurinos, como para otros eventos culturales.



Finalmente, se ha aprobado también el convenio para que la Mancomunidad de Lácara-Los Baldíos abastezca de agua potable a la pedanía de Rincón de Ballesteros, y se ha dado luz verde al Plan Estratégico Consensuado de Turismo Cáceres 2030.