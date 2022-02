Cáceres celebrará el Novenario de la Virgen de la Montaña después de dos años sin hacerlo

Rd./Ep.

La Cofradía de la Virgen de la Montaña ha decidido llevar a cabo el Novenario de la patrona de Cáceres tras dos años sin celebrarse debido a la pandemia por la Covid-19, de manera que la imagen bajará de su santuario el miércoles 20 de abril y permanecerá en la Concatedral de Santa María hasta el domingo 1 de mayo, cuando regresará en procesión a su morada habitual.



En concreto, según ha informado en una nota de prensa, la junta directiva de la hermandad ha decidido realizar los actos "con la mayor normalidad posible", tal y como ha indicado el mayordomo de la cofradía, Juan Carlos Fernández Rincón, quien ha explicado que, no obstante, se estará pendiente de la situación sanitaria y las medidas de aforo y seguridad para la organización de los actos que conlleva el Novenario, como la recepción en Fuente Concejo, la presentación de los recién nacidos, que podría realizarse en dos días, y otras actividades.



La idea es mantener la agenda de actos habitual con la vista puesta en la Semana Santa, que se celebra tan solo unos días antes del Novenario, y que marcará las normas a seguir para la festividad de la patrona de Cáceres. No obstante, Fernández Rincón ha confirmado ya que no habrá besamantos y que se sustituirá por una reverencia a la imagen.



Lo que sí tiene fecha ya es el pregón, que se celebrará el martes 19 de abril en el Gran Teatro y este año corre a cargo de la exalcaldesa Elena Nevado, que será la encargada de abrir los actos oficiales del Novenario de la patrona.



"La junta directiva ha decidido retomar los actos del Novenario, tal y como se ha empezado a hacer de manera puntual con otros actos similares", ha señalado Fernández Rincón en declaraciones a Europa Press, en las que ha hecho hincapié en que la programación podría sufrir alguna modificación para adecuarla a las circunstancias.