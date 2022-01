Plan provincial de Diputación Cáceres para acabar con exclusión financiera en medio rural

Ep.



El portavoz de la Diputación de Cáceres, Álvaro Sánchez Cotrina, ha avanzado este jueves que la institución va a abordar un plan "conjunto y homogéneo de carácter provincial" con el fin de acabar con la exclusión financiera que afecta a la población de los núcleos rurales, principalmente personas de edad avanzada, por lo que se apostará por una atención personal para realizar trámites, además de la instalación de cajeros automáticos.



De momento, el Pleno de la Diputación de Cáceres ha aprobado en su sesión ordinaria de este jueves un convenio de colaboración con Caja Almendralejo, y los ayuntamientos de diez localidades (Aceituna, Aldea del Cano, Calzadilla, Cedillo, Hernán-Pérez, Herreruela, Holguera, Romangordo, Valdesalor y Zarza de Montánchez) para renovar los cajeros automáticos que corren el riesgo del cierre por la desactualización de sus software y que, a través de dicho convenio, podrán o bien mantener el servicio operativo o bien disponer de asistencia presencial.



Se trata de una medida para luchar por el reto demográfico, contra la exclusión financiera y, en consecuencia, contra la exclusión social, según ha explicado el portavoz, que ha recordado que la diputación cacereña está trabajando contra la exclusión financiera desde 2018, cuando comenzaron los primeros cierres de oficinas en los pueblos, y se diseñó un primer plan con una inversión de 250.000 euros.



Ahora se ha dado el visto bueno a un segundo plan para mantener esos cajeros con una ayuda de 105.000 euros destinados a mantener el servicio durante cuatro años. Esto es, 30.000 euros por la retirada del cajero obsoleto y sus sustitución por uno nuevo -incluyendo la actualización del software- y 75.000 euros por el mantenimiento de la instalación en uso durante los cinco ejercicios sucesivos (15.000 euros para cada ejercicio).



Sánchez Cotrina ha explicado que estos 10 municipios ya estaban incluidos en el primer plan pero en este mes de enero sus software quedarían inoperativos, por lo que se ha renovado el convenio.



"Esta medida, no obstante, es temporal, porque la Diputación ya trabaja en lo que será un plan general que tendrá que ser homogéneo en toda la provincia y que dé respuesta a esta situación de exclusión financiera y, sobre todo, de exclusión de nuestros mayores ante las nuevas fórmulas de entenderse la banca con el ciudadano", ha incidido.



Este nuevo plan apostaría por "la presencia física de un administrativo y una persona que atienda al abuelo, a la abuela o a cualquier persona, que preste asesoramiento al ciudadano directamente y no a través de un cajero automático".



REFUGIO PROVINCIAL DE ANIMALES



El primer Pleno del año también ha tratado como punto en el orden del día el Refugio Provincial de Animales (RPA), para el que se ha dado luz verde a los convenios de colaboración entre Diputación de Cáceres y los ayuntamientos de Acehúche, Aceituna, Alcuéscar, Calzadilla, Millanes, Mohedas de Granadilla, San Martín de Trevejo, Santibáñez el Alto, Valdastillas y Zarza de Montánchez para la prestación de los servicios de recogida de perros vagabundos o presuntamente abandonados.



Arranca así el RPA ubicado en la finca Haza de la Concepción que la Diputación de Cáceres tiene en Malpartida de Plasencia. En su adaptación se han invertido 450.000 euros para "ofrecer un servicio a los ayuntamientos de la provincia con problemas de abandono de animales y la consecuente amenaza higiénico-sanitaria que implica para la población", ha señalado el portavoz.



Cabe recordar que estas instalaciones cuentan con 4 pabellones -12 módulos cada uno-, lo que supone una capacidad de 48 cheniles y sus correspondientes patios que pueden albergar -cada uno de ellos- entre 1 y 3 perros dependiendo de su tamaño. La capacidad de acogida aproximada oscila entre 100-125 perros.



También cuenta con 3 lazaretos, chelines independientes donde se alojarán los canes con patologías infecciosas o que deban estar separados del grupo por prescripción del veterinario. Además, se ha realizado una preinstalación para que, en un futuro, se pueda llevar a cabo, si fuera necesario, una ampliación de 24 cheniles más.



PLAN ESPECIAL DE PEDANÍAS



Otro de los asuntos aprobados ha sido el Plan Especial de Pedanías 2022. Se trata de un plan que fue aprobado en sesión extraordinaria el pasado mes de noviembre dentro del ejercicio presupuestario para el año 2022, con una cuantía total de 540.000 euros de los cuales la Diputación aporta 486.000 euros (el 90%) y los ayuntamientos un total de 54.000 euros (el 10%).



Las cantidades a invertir en cada uno de los municipios se han obtenido a partir de una cantidad fija para cada entidad local de 5.997 euros y una ponderación del 80% basada en el número de pedanías y del 20% del número de habitantes de las pedanías.



A través de este plan se realizarán mejoras en pavimentaciones, redes de saneamiento y reparaciones de edificios en unas 36 pedanías repartidas por todas las comarcas.



Por otro lado, y siguiendo con las inversiones en los municipios, se ha aprobado un total de 170.866,67 euros destinados a obras de reparación y rehabilitación en infraestructuras municipales. Se trata de obras que no están incluidas en los planes provinciales de inversión, sino que obedecen a situaciones puntuales y singularizadas de carácter sobrevenido que requieren una solución inmediata.



Concretamente se llevarán a cabo reparaciones en Carbajo, Carcaboso, Casares de Hurdes y Tornavacas. Finalmente se ha aprobado una subvención nominativa a la Cámara de Comercio de Cáceres para la asistencia al Congreso Mundial de Apicultura 'Apimonda2022', dotada con 40.000 euros.