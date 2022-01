Diócesis Coria-Cáceres alerta "errores significativos" en informe de bienes inmatriculados

La Diócesis de Coria-Cáceres ha advertido este jueves de "errores significativos" en el informe sobre bienes inmatriculados de la Iglesia Católica presentado por la Conferencia Episcopal Española (CEE) al Gobierno de España, ya que aunque en ese documento aparecen un total de 258 bienes inmatriculados en el periodo 1998-2015 correspondientes a la citada diócesis, se han detectado errores en 37 edificios que no existen, están duplicados o no pertenecen a la diócesis.



Así pues, a través de una nota de prensa se advierte que, por ejemplo, se atribuye Cabrero a la Diócesis de Coria, cuando en realidad pertenece a la de Plasencia, y también aparece el Monasterio de Santa Clara en Cáceres que "nunca" ha sido inmatriculado por la Diócesis de Coria-Cáceres.



En este caso, lo que se comunica es el error existente en el listado facilitado por el Ministerio, que lo atribuye a la diócesis siendo propiedad del Monasterio de Santa Clara, cuestión que se notifica para su corrección, y que así recoge el informe de CEE.



En ese listado también aparece la iglesia parroquial de Herrera de Alcántara, que se recoge hasta tres veces en el listado del Ministerio, dos veces como duplicado y una tercera vez en el epígrafe 5. En la actualidad el templo se encuentra pendiente de inmatriculación y la misma se realizará mediante expediente de dominio según indican los artículos 198.5 y 203 de la ley 13/2015 de Reforma de Ley Hipotecaria.



A su vez, en el apartado de bienes que se han inmatriculado sin utilizar la vía del artículo 206 de la antigua Ley, aparecen 6 bienes que "tienen su propio título de dominio y no existe ninguna duda sobre la propiedad de la Diócesis sobre los mismos", asegura la nota.



Además, respecto al 'Listado de bienes clasificados en la categoría de no inmatriculado, durante la Ley Hipotecaria de 1998 a 2015 (Real Decreto 1867/1998)' aparecen un total de 5 bienes, entre los que se encuentra la ermita de Santa Lucía en Cáceres que "está inmatriculada con número de finca registral 87545 en el Registro de la Propiedad nº1 de Cáceres, mediante el procedimiento indicado en el artículo 206 de la Ley Hipotecaria 1998-2015", aclara.



La iglesia de Valencia de Alcántara no está inmatriculada. En la actualidad el templo se encuentra pendiente de inmatriculación y la misma se realizará mediante expediente de dominio según indican los artículos 198.5 y 203 de la ley 13/2015 de Reforma de Ley Hipotecaria.



En el 'Listado de bienes clasificados en la categoría de otros / errores, durante la ley hipotecaria de 1998 a 2015 (real decreto 1867/1998)' aparecen un total de 9 bienes. Por ejemplo, existe una vivienda en Cáceres, pero el listado que ofrece el Ministerio, no aporta datos suficientes para poder identificarla, "por lo que no podemos saber a qué inmueble se refiere. Por lo tanto, no podemos ratificar ni renunciar a la propiedad", asegura la Diócesis.



"Un edificio en Coria que pertenecería a la Cofradía de Ánimas Benditas, que sigue existiendo, cuando en el listado se indica lo contrario", por lo que "se están realizando las comprobaciones oportunas para saber si les consta algún inmueble en su inventario. El inmueble, si existe, no sería nunca propiedad de la Diócesis y así se ha comunicado a la CEE", apunta.



También hay una referencia sobre la ermita del Humilladero de Eljas. Este inmueble en realidad debería haber sido incluido en el epígrafe 2, pues se encuentra dos veces en el listado del Ministerio aunque con distinta denominación. Por un lado, se habla de ermita del Humilladero y por otra de ermita del Santo Cristo, "cuando en realidad es la ermita del Santo Cristo del Humilladero y como tal nos consta inscrita en el registro".



Las incidencias del listado en la localidad de Pinofranqueado hacen referencia a un templo denominado 'El Salvador' y otro templo denominado 'Santa María Magdalena', cuando en dicha localidad no existe ningún templo con esas denominaciones, "pese a que sí existen en otras localidades de la diócesis pero con los datos aportados en el listado del Ministerio, no podemos identificar a qué localidad pertenecen", asevera.



El resto de inmuebles (finca rústica de Eljas, vivienda en Galisteo y finca rústica en Valdemorales) "no pueden ser identificados con los datos que proporciona el listado del Ministerio".



En cuanto al 'Listado de bienes clasificados en la categoría de otros titulares, durante la Ley Hipotecaria de 1998 a 2015 (Real Decreto 1867/1998)', se trata de 6 inmuebles, entre ellos, el templo parroquial de San Pedro Apóstol de Eljas, que "no corresponde a dicha localidad".

"Por lo que existe un error o bien en la localidad o en la denominación, por lo que con los datos aportados por el Ministerio no podemos identificarlo, debido a que existen 6 parroquias en la diócesis con esa denominación", apunta.



En relación al templo y ermitas de Granadilla, "el templo parroquial sí es propiedad de la Diócesis pero no tenemos constancia de ninguna ermita", añade el comunicado que manifiesta la singularidad de este enclave, ya que fue expropiado por el Estado para la construcción del embalse de Gabriel y Galán.



La casa parroquial de Salorino está catastrada a nombre de la Diócesis y pendiente del proceso de inmatriculación. En cuanto al 'Listado de bienes clasificados en la categoría de otros títulos por adquisición, durante la ley hipotecaria de 1998 a 2015 (real decreto 1867/1998)', constan 9, entre ellas la ermita de San Vito en Cáceres, que está en ruinas, y es cedida/donada por el ayuntamiento a la Diócesis, estando enclavada actualmente a la circunscripción de San Blas.



ANÁLISIS DETALLADO Y VERIFICADO



Con todo esto, la Diócesis de Coria-Cáceres se remite al comunicado conjunto emitido el pasado lunes, 24 de enero, por la Provincia Eclesiástica de Mérida-Badajoz, en el que se señalaba la intención de las tres diócesis extremeñas (Mérida-Badajoz, Coria-Cáceres y Plasencia) de "hacer un análisis detallado de los inmuebles en los que se haya detectado alguna clase de anomalía" y "una vez verificados los casos concretos en que nos afecte, informar de ello con toda transparencia".



El obispado de Coria-Cáceres reitera que "la Iglesia no quiere que esté a su nombre nada que no sea suyo. Por eso, si alguien viniese con mejor derecho y que pudiera revisar la inmatriculación realizada, cada institución de la Iglesia que haya inmatriculado está dispuesta a hacer esa revisión, si el derecho lo permite y las exigencias de la legalidad nos lo piden".



En esa línea, la Diócesis de Coria-Cáceres recuerda que los bienes de la Iglesia están al servicio del bien común, mediante las actividades de la comunidad cristiana, y añade que "muchos inmuebles de la Iglesia diocesana han sido cedidos por ésta gratuitamente para la realización de distintas actividades, a diversos municipios, instituciones y asociaciones de la provincia y de la región".



Por último, hace un llamamiento a la colaboración entre la Iglesia, las administraciones públicas y la sociedad extremeña en su conjunto, para "cuidar y conservar nuestro patrimonio común y para que su uso eclesial, social, artístico y cultural pueda seguir realizándose al servicio de todos en las mejores condiciones", concluye.