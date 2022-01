El PP lleva a los tribunales la consolidación de niveles de dos directivos de Diputación

Ep.



El PP ha presentado ante los tribunales de justicia una demanda contencioso-administrativa por la consolidación de niveles del personal directivo de la Diputación de Cáceres, en concreto del director del Área de Presidencia y Hacienda y el director del Área de Personal.



El portavoz de los 'populares' en la institución provincial, José Ángel Sánchez Julia, ha recordado este martes que el pasado mes de octubre dio a conocer las resoluciones del presidente de la diputación por las que se les concedía la consolidación de niveles a ambos directivos, nivel 26 para el director de Presidencia y Hacienda y nivel 29 para el director de Personal.



Ante esto, el PP presentó un recurso de reposición porque entendía que estas dos resoluciones vulneran la Ley de Función Pública de Extremadura que en su artículo 25.2 dice textualmente "que en ningún caso las retribuciones de personal directivo pueden tener carácter consolidable", un aspecto introducido en el año 2015 por el Gobierno regional del PP.



"Esto tenía un sentido muy claro que es que nadie se aproveche de los cargos directivos, cargos de libre designación, para consolidar derechos como funcionario que pudieran disfrutar una vez cesado del puesto", ha subrayado el portavoz, que ha criticado el Gobierno del PSOE porque "sigue defendiendo el uso de puestos directivos para el beneficio personal".



Ese recurso de reposición presentado por el Grupo Popular fue rechazado por el presidente de la diputación cacereña, por lo que ahora se ha acudido a los tribunales. "Lo hacemos con la convicción de hacer lo correcto, y les recuerdo que la última vez que el grupo popular fue a los tribunales de justicia nos dieron la razón, justamente por una regulación de las funciones del personal directivo en el reglamento de esta casa, asunto que llegó al supremo y ratificó la sentencia del TSJEx".



"Y es justamente ahí donde quieren agarrarse, argumentando que al no estar reguladas las funciones en el reglamento, no se les puede considerar personal directivo, pero que no tengan potestad para regular funciones, no implica que no existe personal directivo en la diputación provincial", ha subrayado Sánchez Juliá, que ha mostrado varios documentos que avalan la existencia de personal directivo, por lo que acusa al Gobierno provincial de "estar buscando la puerta de atrás para obtener unos derechos que no les corresponden".



En una rueda de prensa en el despacho del grupo, Sánchez Juliá, ha calificado de "extremadamente grave" que desde el Gobierno de la diputación cacereña se lleven a cabo este tipo de prácticas. Por ello, el recurso contencioso-administrativo persigue "acabar con las prácticas de amiguismo del PSOE en la diputación provincial", para "defender la igualdad de condiciones de todos los funcionarios de la diputación" y para "frenar esta agencia de colocación socialista y generación de beneficios de sus amigos".



AGENCIA DE COLOCACIÓN



En relación a este asunto, Sánchez Juliá ha recordado que la semana pasada el PP ha pedido la paralización de dos procesos selectivos porque han modificado los tribunales de selección y han puesto de presidente al anterior director de medio ambiente y actual concejal del PSOE en Brozas, "una modificación que se produce tras discrepancias internas del anterior tribunal sobre la custodia de los exámenes".



"¿Qué garantías de imparcialidad puede tener un tribunal cuando el presidente es un concejal del PSOE?. ¿Cómo es posible que se den esas discrepancias, que se produzcan dimisiones y nadie asuma responsabilidades?", se ha preguntado el portavoz, que ha recordado que en esta legislatura ha habido otras prácticas de lo que califica la "agencia de colocación".



Así, ha recordado que el puesto de gerente del Consorcio MásMedio "ha ido a para al marido de la directora general de Transportes", actualmente se encuentra en los tribunales un proceso de selección del OARGT, "la justicia tumbó el nombramiento de interinidades por vulneración de derechos de los funcionarios", y el PP "forzó" la dimisión de la anterior directora de personal por nombramiento irregular.



"Un sin fin de irregularidades donde siempre hay un denominador común que es la afinidad con el PSOE, por lo que queremos que quienes se presenten a los procesos de selección lo hagan con todas las garantías, que quienes desarrollen su carrera profesional en la diputación lo hagan con la confianza de que sus derechos serán respetados, que se valore a los funcionarios de la diputación provincial", ha recalcado.



Sánchez Juliá ha confiado en que esta demanda contencioso-administrativa prospere para "frenar la enésima injusticia en el área de personal" y "recuperar el prestigio de esta institución", porque "se dan circunstancias tan penosas como que opositores, que invierten su tiempo, su dinero y se están jugando su futuro te llamen para preguntarte si merece la pena presentarse o los puestos están dados", ha concluido.