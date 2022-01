El alcalde de Cáceres pide un "esfuerzo" para reducir contagios y poder mantener economía

Ep.



El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, ha pedido que la población haga un "esfuerzo" para reducir los contagios por coronavirus y poder evitar las hospitalizaciones por infección grave así como las muertes, al tiempo que se pueda conjugar esta sexta ola de Covid-19 con el mantenimiento de la economía local.



Salaya ha mostrado su preocupación por los datos de contagios en la ciudad en la que ayer se notificaron 353 nuevos casos, con lo que la incidencia se sitúa a los 14 días en 4.117 casos y en 2021 a los 7 días por cada cien mil habitantes, según los últimos datos publicados por el Servicio Extremeño de Salud (SES).



A pesar de que Cáceres no es la ciudad extremeña con más de 5.000 habitantes que presenta los peores datos, el alcalde los ha calificado de "terriblemente malos", y ha mostrado su preocupación por la evolución del resto de España. "Con una variante tan intensa y tan contagiosa como Ómicron tenemos que hacer un esfuerzo para ir reduciendo los contagios e ir recuperando normalidad", ha incidido el regidor cacereño al ser preguntado por este asunto en la presentación de una publicación por el centenario del colegio San Antonio.



"Por suerte, Extremadura tiene un sistema sanitario y una Atención Primaria de las más fuertes de España y eso nos está permitiendo aguantar mejor y evitar el colapso pero, en cualquier caso, tenemos que ser cuidadosos", ha subrayado.



Asimismo, ha insistido en que "hay que aprender a convivir" con el virus, lo cual no quiere decir que se le tenga que "perder el respeto ni dejar de evitar los contagios, si no tratarlo lo mejor posible e intentar que tenga el menor impacto en la economía posible y que enfermen y pierdan la vida las menos personas posibles".



"Vamos a intentar que vaya todo lo mejor posible y dentro de eso, que soportemos el tirón económicamente todo lo bien que podamos", ha concluido Salaya.