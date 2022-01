PP: A Salaya solo le interesa la plaza de toros de Cáceres cuando PSOE tiene mítines

Ep

El PP de Cáceres ha criticado las declaraciones realizadas por el alcalde de la ciudad Luis Salaya sobre la situación de la plaza de toros de Cáceres, Era de Los Mártires, y ha criticado al PSOE porque solo le interesa el coso taurino cacereño cuando realiza mítines electorales.

El portavoz de los 'populares' en el Ayuntamiento de Cáceres, Rafael Mateos, ha manifestado que Salaya y el PSOE "vuelven a faltar a la verdad" respecto a la gestión de este inmueble, "con el único objetivo de tapar y ocultar la falta de gestión del equipo de gobierno, ya que el único interés que ha tenido el alcalde y sus concejales por este BIC, es cuando el PSOE, Vara o Pedro Sánchez han querido hacer mítines políticos allí".

Así, Mateos ha recordado que en febrero de 2020 Salaya prometió que actuaría y cumpliría con las obras de mejora en la plaza de toros y que lo haría en los próximos meses de ese mismo año. "La realidad a día de hoy, es que el PSOE no ha hecho nada al respecto porque no es capaz, no le interesa ni quiere que en Cáceres haya festejos taurinos", ha manifestado el portavoz.

"Esta situación tras dos años y medio de gobierno de Salaya es inasumible e injustificable, porque seguimos viendo como cada día este BIC se estropea aún más, sin que nadie del equipo de gobierno socialista haga nada al respecto", ha reiterado.

Además, el PP ha recordado que lleva más de dos años solicitando el arreglo en la Era de Los Mátrires, y en el Pleno de febrero de 2020 presentó una moción para el arreglo de la plaza de toros, que se aprobó con los votos del PP y de los concejales no adscritos, mientras que los concejales socialistas se abstuvieron en esta iniciativa.

Por otro lado, Mateos ha manifestado que "es una pena que Salaya siga sin conocer la realidad de lo que acontece en nuestra ciudad y en el Ayuntamiento de Cáceres, ni cuando estaba en la oposición ni ahora que está en la Alcaldía".

En este sentido, critica que haya dicho que el PP no hizo nada en la Era de Los Mátrires cuando gobernaba en la ciudad, porque en esos años se rehabilitaron espacios interiores, los techos abovedados, actuaciones de impermeabilización, mejoras eléctricas, pintura, nuevas puertas de acceso para evacuación o la adaptación de palcos y pasillos, entre otras muchas, además de dejar listo y preparado el proyecto de las obras de mejora de la cubierta.

Los 'populares' han lamentado que "la plaza de toros esté abandonada, derruida, dejada y en el olvido, por la falta de interés de Salaya y por su negativa a celebrar festejos taurinos en Cáceres, cuando estas instalaciones y su buen estado permitirían albergar diversos y numerosos eventos culturales".

Por último, el PP ha pedido a Salaya y al PSOE que no olviden que "deben gobernar para todos los cacereños y sus intereses generales, y no conforme a los gustos personales de los miembros del gobierno socialista de Cáceres".