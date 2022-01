El alcalde de Cáceres: Familias han sido todo lo prudentes que han podido estas navidades

Ep



El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, cree que las familias han sido "todo lo prudentes que han podido" estas navidades y ha defendido que no "se podía exigir el mismo nivel de cumplimiento" de hace un año porque la gravedad del virus ahora no es la misma, a pesar de que la incidencia acumulada está disparada y se sitúe en la ciudad en los 3.527 casos a los 14 días y en 2.171 a los siete días, lo que hace indicar que no se ha alcanzado el pico de esta sexta ola.



Salaya ha confiado, además, en que no se impongan nuevas restricciones sanitarias ya que, aunque el número de contagios se ha disparado en las últimas semanas, los ingresos y la ocupación de las UCIs no es grave.



"Queremos confiar en el optimismo de quienes defienden que a la pandemia le quedan pocos meses", ha dicho el regidor cacereño en una rueda de prensa en la que ha realizado balance de gestión del año pasado junto a su equipo de Gobierno.



A la pregunta sobre la situación sanitaria en la ciudad, ha indicado que "es injusto" pensar que solo se debe a las fiestas de fin de año, ya que las familias, a título individual también se han reunido, aunque "han sido todo los prudentes que han podido", ha incidido.



"Entiendo que una abuela que llevaba muchos meses sin ver a sus nietos quería verlos y es lo más lógico que se reúnan e, incluso, muchas personas mayores han tirado de sus familias para hacerlo", ha señalado.

Junto a ello, ha defendido que no se podía exigir a la población los mismos estándares de hace un año porque "el virus no es tan grave a pesar de la alta incidencia".



Y, Salaya ha concluido que "yo espero que no haya nuevas restricciones y espero que la situación hospitalaria y de la UCIs no lo exija, pero no soy epidemiólogo".